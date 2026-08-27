La tarde noche del miércoles 26 de agosto de 2026 se dio a conocer la muerte de Alfredo Alonso, comediante del programa de YouTube, “El Rey de las Bromas”.

Chaparrito Shows, la empresa a cargo de su gira de comedia independiente, informó sobre el deceso en sus redes sociales.

Sin embargo, no dio a conocer la causa de muerte de “El Chaparro”, como lo llamaban cariñosamente amigos y colegas por su baja estatura, resultado de una severa desnutrición y una pobreza extrema.

En redes sociales circula un fuerte rumor sobre una supuesta lucha contra el cáncer de páncreas, versión que no nadie ha confirmado.

En su lugar, sus representantes anunciaron la cancelación de la gira y otros eventos, así como agradecieron tantos años de risas, así como el apoyo y cariño que junto a Alfredo Alonso recibieron por parte de los fans que los acompañaron en cada aventura.

Muere Alfredo Alonso “Chaparro” (Chaparrito Shows)

Esta fue la última publicación en redes sociales de Alfredo Alonso antes de su muerte

En sus últimos días, Alfredo Alonso compartió en sus redes sociales videos de sí mismo en los que aparece bailando junto a sus colegas.

Previo a su muerte, se vistió de árabe, se subió a una mesa y bailó rodeado de sus amigos. Se grabó. Incluyó en su publicación las palabras: “Mi real llegando a la peda sin dinero y sin permiso nomas a poner el ambiente”.

Su material audiovisual obtuvo más de 20 mil Me Gusta.

Desde su aparición en el canal de YouTube, El Rey de las Bromas, Alfredo Alonso, de 60 años, hacía el mínimo esfuerzo para hacer reír a la gente; conquistó a gran velocidad Internet.

Su cinismo y sinceridad envolvieron a la audiencia gustosa de las bromas. En Instagram superó los 50 mil seguidores, esto lo motivó a independizarse e iniciar sus shows de comedia.

De vender dulces en la vía pública de San Luis Potosí, llegó a ser uno de los comediantes más populares.