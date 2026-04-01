Jimmy Donaldson, alias MrBeast, hizo un sorpresivo pero poco creíble anuncio en redes sociales. En pleno April Fools, el creador de contenido anunció el cierre de su canal en YouTube.

“Voy a eliminar mi canal de YouTube”, escribió en la red social X, donde los seguidores de MrBeast inevitablemente se burlaron.

Y es que el youtuber, de 27 años de edad, casualmente hizo el anuncio este primero de abril, Día de las bromas en distintos países como:

Estados Unidos

Canadá

Reino Unido

Alemania

Australia

Francia

Italia

Portugal

Brasil

MrBeast anuncia el cierre de su canal de YouTube (@MrBeast / X)

¿MrBeast realmente cerrará su canal de YouTube?

Aunque el propio MrBeast anunció que cerraría su cuenta de YouTube, la probabilidad de que ocurra es baja.

Además de ser April Fools Day (Día de los Inocentes o el Día de las Bromas), no es ningún secreto que mediante YouTube, MrBeast obtiene grandes ganancias.

El creador de contenido conquistó a millones de personas con desafíos millonarios y videos virales compartidos en la plataforma.

Su imperio se construyó a base de publicidad en YouTube. Ha impulsado marcas propias y lanzó un exitoso reality show.

MrBeast (@MrBeast / X)

En 2024, TIME informó que sus ingresos oscilaban entre los 12,469 millones de pesos y los 10,687 millones de pesos .

En 2025, Forbes estimó sus ganancias en 1,514 millones de pesos.

Al respecto, el youtuber aceptó ser rico, pero solo en papel, ya que en su cuenta bancaria tenía menos de un millón de dólares; es decir, casi 18 millones de pesos.

Explicó que cada dólar ganado lo invierte en nuevos proyectos como lo son producciones y negocios.

Actualmente, MrBeast cuenta con 474 millones de suscriptores en YouTube, por lo que es muy poco probable que abandone la plataforma de un momento a otro.