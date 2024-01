Montse Suárez, la mamá de Paolita Suárez -de 31 años de edad- rompió en llanto al contar que el novio ya había sido violento con la influencer.

Tras a darse a conocer que Paolita Suárez fue golpeada por su novio, José de Jesús Castro Gómez, se han destapado algunos detalles de su relación.

La mamá de Paolita Suárez hizo un en vivo en su canal de Youtube en el que platicó cómo se encuentra su hija, y además reveló que el novio ya había sido violento con ella.

Y que supuestamente meses antes habían terminado su relación.

El nombre de Paolita Suárez ha estado en tendencia luego que se diera a conocer que su novio, quien le había pedido matrimonio, la golpeó.

Actualmente, Paolita Suárez continúa hospitalizada, pues su estado de salud se reporta como delicado.

La mamá de Paolita Suárez, Montse Suárez, hizo una transmisión en vivo en su canal de Youtube en donde rompió el silencio y reveló más detalles de la tormentosa relación de su hija.

La noche del miércoles 10 de enero, Montse Suárez platicó cómo se encuentra su hija y destapó algunas actitudes que tenía José de Jesús Castro Gómez.

Asegurando que no habló de esto antes debido que no se quería meter en problemas con la influencer.

Sin embargo, pese a la situación que esta viviendo su hija, decidió a romper el silencio.

“Desde la vez pasada mi Pao ya se había enojado con este chico, yo no había querido hablar nada, este chico ya había tenido problemas con mi Pao, habían terminado, incluso para antes de la Navidad yo había comentado que íbamos a convivir en familia y no pasó nada de eso porque se enojaron y tuvieron problemas, algo así, no llegaron a mucho pero yo también me molesté porque fue a mi casa a patearme la puerta y es algo que no quería dar a conocer”

Montse Suárez, mamá de Paolita Suárez