Tras darse a conocer lo ocurrido a Paolita Suárez, integrante de las Perdidas, en redes sociales han revivido una predicción de Jessica Esotérica que involucraba a su novio.

Hace un tiempo se dio una pelea entre Jessica Esotérica -edad desconocida- y Paolita Suárez -31 años- tras una predicción de la vidente.

Tras la golpiza que recibió Paolita Suárez por parte de su prometido, de 19 años, en redes sociales los usuarios han revivido esta predicción de Jessica Esotérica.

Después de que se informara que Paolita Suárez estaba internada de gravedad en el hospital por una golpiza de su prometido, José de Jesús Castro Gómez, en redes se revivió una predicción de Jessica Esotérica.

En ella, Jessica Esotérica advertía a La Perdida sobre su novio y sobre sus intenciones, algo que molestó a Paola Suárez en su momento.

Pues Jessica Esotérica advirtió tanto a Wendy Guevara -30 años- como a Paolita Suárez que estaban en peligro y a Paola en específico, le dijo que no era correspondida por su pareja.

Incluso Jessica Esotérica aseguró que el novio de Paolita Suárez solo quería sacarle dinero , algo que molestó en su momento a la Perdida.

Cuando Paolita Suárez contestó a Jessica Esotérica, se hizo viral porque en ese momento se le fue la luz e incluso varios aseguraron que se veían sombras en la casa de la Perdida.

Aunque algunos han revelado que la predicción de Jessica Esotérica era para la anterior pareja de Paolita Suárez; otros aseguran que sí era para Castro Gómez.

Después de que se informara sobre la golpiza que mandó a Paolita Suárez al hospital y se reviviera la predicción de Jessica Esotérica, los usuarios le volvieron a preguntar a la vidente sobre el caso.

Algo que molestó a Jessica Esotérica, pues aseguró que ella habló en su momento y nadie de las Perdidas, incluida Paolita Suárez, le creyó:

“¿No fue la misma Paola Suárez que dijo que a la única que le creía era a Mhoni? Pues vayan y pregúntenle a Mhoni, a mi no me estén jodiendo. Si tanto les interesa saber de esta persona, pregúntenle a la persona en la que ella cree, listo. No lo dije yo, ahí está el video y desde ese momento, yo no tengo nada que hablar de nadie.”

Jessica Esotérica