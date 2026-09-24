Mónica León niega que haya enviado una indirecta a Joy en medio de la polémica separación de Jesse & Joy.

“La verdad de la que hablaba ayer Fue acerca de hacer ver que mi marido dejó “plantada” a la prensa, eso no estuvo bien y no, no es verdad" Mónica León

Mónica León niega que haya enviado una indirecta a Joy

La separación de Jesse & Joy ha generado especulaciones sobre una ruptura entre hermanos y el mensaje de Mónica León avivó los rumores: “Y la verdad siempre sale a la luz y siempre, siempre triunfa”.

Fans de Jesse & Joy aseguran que el mensaje de la esposa de Jesse había sido una indirecta para Joy y que eso confirmaba que había más situaciones que los llevó a separarse.

Mónica León niega que haya enviado una indirecta a Joy (Instagram/@moninis.kitchen)

Mónica León aclaró que la “verdad” de la que hablaba se refiere a que Jesse ya había anunciado que no asistiría a la conferencia de prensa donde se anunció el concierto navideño del dúo.

“Él anunció previamente que no asistiría. Mi marido ha dedicado su carrera entera a sus admiradores y seguidores y siempre ha sido un caballero con su hermana y con los medios de comunicación” Mónica León

La esposa de Jesse expresó que siempre lo apoyará y está orgullosa de él por seguir sus sueños.

Jesse comparte video junto a Joy y se presentarán en Bolivia

La gira de Jesse & Joy continúa y tuvieron varias fechas en Canadá, por lo que el músico agradeció a sus fans por su apoyo y compartió un video abrazando a su hermana.

En el video se ve a Jesse abrazando a Joy mientras se despendían del público y con el mensaje: “Gracias Canadá, que hermosa vuelta con ustedes”.

Jesse & Joy seguirán su gira por Bolivia, pero el concierto programado para diciembre en el Auditorio Nacional ya no contará con la presencia de Jesse Huerta.

Tras anunciar su separación, Jesse reveló su proyecto en solitario llamado “Jesse and the Supernovas” y esto generó críticas por anunciarlo en medio de la polémica.