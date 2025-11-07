La actriz Millie Bobby Brown- de 21 años de edad- ha sorprendido a todos con un gesto hacia David Harbour tras rumores de demanda.

Después de varios días de polémica entre David Harbour- de 50 años de edad- y Millie Bobby Brown, los actores de Stranger Things fueron captados juntos.

Así fue el gesto de Millie Bobby Brown hacia David Harbour tras rumores de demanda

Entre rumores de demanda, Millie Bobby Brown tuvo un gesto hacia David Harbour, el cual fue compartido por Netflix en un video de redes sociales.

Las imágenes muestran a Millie Bobby Brown dándole un abrazo a Dadvid Harbour durante la premier de Stranger Things temporada 5.

David Harbour and Millie Bobby Brown arrive together for one last Stranger Things premiere 🥹 pic.twitter.com/zjzcPi9Zv4 — Netflix (@netflix) November 7, 2025

Frente a los fans, David Harbour y Millie Bobby Brown se mostraron sonrientes.

Incluso Millie Bobby Brown bromeó con autografiar el rostro de su coprotagonista de Stranger Things, lo que desató el amistosos momento.

El gesto ha generado de inmediato reacciones, principalmente, por los rumores de demanda que hay de parte de Millie Bobby Brown hacia David Harbour.

¿Qué pasó entre Millie Bobby Brown y David Harbour? La actriz de Stranger Things denunció acoso

Previo al regreso de Stranger Things 5, Daily Mail reportó que Millie Bobby Brown interpuso una denuncia contra David Harbour por acoso e intimidación.

El informe señaló que Harbour tuvo un trato hostil, gritos e intimidación constante ante de comenzar a rodar el final de Stranger Things.

De acuerdo con el reporte, Millie Bobby Brown presentó “páginas y páginas” contra David Harbour.

Ante esa situación, Netflix abrió una investigación interna, la cual duró varios meses.

Dicha queja de Millie Bobby Brown podría escalar a una demanda judicial hacia David Harbour por sus acciones.

Sin embargo, el gesto de los actores en la premier de Stranger Things provocaría un giro en el caso.