La actriz Millie Bobby Brown -de 21 años de edad- ha revelado quién de Stranger Things es el padrino de su hijo.

Durante la premier de Stranger Things temporada 5, Millie Bobby Brown dio mucho de que hablar.

Un actor de Stranger Things fue elegido por Millie Bobby Brown como el padrino de su hijo

En una entrevista con Entertainmemt Tonight, a Millie Bobby Brown le preguntaron quién de Stranger Things sería el padrino de su bebé.

La actriz que da vida a Eleven en la popular serie de Netflix, confirmó que el actor Noah Schnapp -de 21 años de edad- era el padrino.

Millie Bobby Brown (AFP / AFP)

Tanto Billie Bobby Brown como Noah Schnapp han sido muy cercanos a lo largo de su participación en Stranger Things.

Por lo que muchos consideran que se trata de una buena elección por parte de la también actriz de Enola Holmes.

Cabe recordar que apenas en agosto pasado, Millie Bobby Brown adoptó un bebé con su pareja Jake Bongiovi, de 23 años de edad.

De cualquier manera, Millie Bobby Brown aseguró que Sadie Sink sería una buena niñera de su hijo, ya que es “muy maternal”.

Además, señaló que todos sus compañeros de Stranger Things cada vez que su hijo se encuentra cerca se convierten en sus “versiones más tiernas y adorables”.