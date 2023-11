En mayo del 2023, se dio a conocer la ruptura definitiva entre Miku y Mane tras 8 años juntos. Ahora es ella quien cuenta que casi muere tras la violenta relación que vivió.

Desde un inicio que se oficializó la ruptura entre Miku -de 30 años de edad- y Mane, la creadora de contenido fue quien habló abiertamente del tema señalando que los errores fueron de ambos.

Sin embargo, ahora que han pasado seis meses desde que terminaron, Miku reveló detalles nunca antes dichos sobre su relación con Mane -de 28 años de edad-, mismos que casi le cuestan la vida.

Asimismo, ahondó en la violencia psicológica que vivió con Mane por 8 años y misma que le desataron ansiedad y depresión.

Miku casi muere por la violencia que Mane ejerció sobre ella en 8 años

Han pasado seis meses desde que Miku decidió terminar definitivamente su relación con Mane, tras 8 años juntos. Misma que casi le cuesta la vida por la violencia que ejerció sobre ella.

En una plática que Miku tuvo para el podcast ‘Un Tal Fredo’, reveló detalles de su relación con Mane que nunca había contado y que decidió que ya era tiempo de hacerlos públicos.

Miku, creadora de contenido. (YouTube/ UnTalFredo / Tomada de video)

Miku confesó haberse sometido a una liposucción, pues además de tener trastornos de la conducta alimentaria, Mane ejercía violencia psicológica en ella llevándola a realizar dicha operación.

Sin embargo, fue esta misma operación la que casi la llevó a la muerte debido a que Mane la obligó a ir a maquillar a su hermana para su boda, cuando ella estaba en recuperación y con mucho dolor.

La makeup artist contó que ella había quedado en ser la maquillista de la hermana de Mane, sin embargo, al momento en que tenía que hacer el viaje para la boda, se sentía muy adolorida por la operación.

Aunque ella le dijo a su novio Mane que no iba a poder ir porque no se sentía bien, “fue por su hermano y me cargaron como costal de papas”.

“Ese día le dije, me siento muy mal creo que no puedo ir (...) yo sentía que moría, no podía caminar (...) con su hermano, fue a la casa, me cargaron como costal de papas, me metieron al asiento de atrás del coche y me llevaron a Taboada”. Miku, creadora de contenido.

Miku confesó que sí maquilló a su cuñada, pero estando encorvada y que ni siquiera se podía sentar ni acostar por el dolor que sentía.

Incluso contó que como también había quedado en peinarla, solo le planchó el cabello y le hizo unas ondas abajo “como pude”, pues el dolor no la dejaba.

“La maquillaje doblada a la mitad porque no podía ni pararme del dolor”. Miku, creadora de contenido.

Miku asegura que Mane en ningún momento tuvo la intensión de llevar al doctor pese a que ella le expresaba lo mal que se sentía, esto debido a que él tenía ese compromiso con su familia.

Incluso dijo que a excepción de una tía, nadie de la familia de Mane se preocupó por su salud, pues argumentaban que estaba demostrando ser familia real “porque está bien mal y aún así viene”.

“Me quedé tres días en Taboada, ni siquiera estuve en la boda, me quedé en el cuarto, yo lloraba y gritaba del dolor”. Miku, creadora de contenido.

Cuando Miku volvió y fue a ver a su médico, tras tres días de dolor intenso, este le sacó más de un litro de pus de la espalda, y la internó de emergencia.

“Me voy con el doctor y me mete una máquina aspiradora por la espalda y me saca un litro de pus, me dice, necesitamos llevarte a emergencias, necesitamos internarte porque estás mal”. Miku, creadora de contenido.

Con temor por su vida, Miku llamó a sus papás, aunque Mane no estaba de acuerdo, pues ella quería al menos despedirse de ellos por si moría.

“Le digo necesitábamos hablarle a mis papás, él me decía que no, pero yo le dije si yo me muero yo me quiero despedir de mis papás”. Miku, creadora de contenido.

Contó él estuvo grabando, pero solo se mostró él al pendiente de Miku en el hospital, queriéndose mostrar como héroe, pues sus seguidores creyeron que nadie más estaba con ella, cuando era su propia familia quien la cuidaba.

“Él subió blogs pero no sacaba a mi familia, entonces la gente pensaba que solo me estaba cuidando él, grabó cuando rompió una alcancía para pagar los gastos del hospital, pero mi hermana también le dio dinero y eso no lo dijo”. Miku, creadora de contenido.

Miku fue diagnosticada con una bacteria que estaba en toda su espalda e internada con temor de que tuviera una septicemia.

Mane ejercía violencia psicológica a Miku sobre su cuerpo

Sumado a los trastornos de la conducta alimentaria que Miku tenía, Mane comenzó a ejercer violencia psicológica sobre ella, incluso preguntándole que “cuando iba a tener una novia chida”.

Miku contó que además de que los comentarios de su exnovio y sus propios trastornos la llevaron a la liposucción que casi le cuesta la vida, este no dejaba de decirle apodos.

“Gordita come pasteles, Hagrid, nalgas cuadradas”, incluso Miku decía que la iba a “colgar de sus lonjas de la espalda”. Además de pedirle que hasta se operara los senos.

Con el tiempo, Miku cayó en depresión y ansiedad y fue por eso que comenzó a tomar medicamentos.

Sin embargo, Miku cuenta que ahora que lleva seis meses lejos de él, ya no tiene diagnóstico de ansiedad ni depresión.