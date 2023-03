Unos olvidados Mane y Miku se pusieron a criticar a Yuya -de 30 años de edad- en un video en vivo y están siendo funados “porque con ella no”, dicen los fans de la influencer.

Aunque Mane y Miku apenas están metiéndose el mundo de los ‘en vivos’ con un tema muy diferente a su contenido habitual, ya están logrando la viralización.

Mane Ribs -de 27 años de edad-, y Miku armaron el debate, donde de hablar de Fichis y Pao Poulain, pasaron a hablar sobre la vida de Yuya, señalando “no es tan angelical”.

Estos videos a los que llaman ‘Funados’, ahora están llevando a que comparen a Miku -de 30 años de edad- con Pati Chapoy, la conductora de Ventaneando.

Mane y Miku están experimentando con un nuevo contenido en sus redes sociales, con videos en vivo llamados ‘Funados’, donde hablan de influencers en un tipo debate.

Y con solo dos videos de ‘Funados’, Mane y Miku lograron la viralización al abordar el tema de Pao Poulain de 30 años de edad, y su esposo Fichis, hermano de Yuya.

Sin embargo, el tema se desvió cuando metieron a la conversión a Yuya, confirmando el cuestionamiento de una fan, quien dijo que la influencer “no es tan angelical como parece”.

Ambos estuvieron de acuerdo en que Yuya “no es tan angelical”, pues sino no hubiera logrado todo el éxito que hoy en día tiene.

Miku y Mane- Claro que no es angelical, la gente que llega a ese nivel no puede ser tan buena, tiene que ser cabrona”.

“Fan- Yo más bien siento que Yuya no es tan angelical como parece.

Pero más allá de estas palabras, Mane y Miku están siendo funados por criticar el que Yuya no muestre apoyo a su hermano Fichis -de 36 años de edad- impulsando su fama en redes sociales.

“No es tan angelical como parece porque no le ha echado tanto la mano a su hermano cuando está tan de sed de popularidad… es su hermana, no mames”.

Mane y Miku criticaron que Yuya ni siquiera comparta los videos de su hermano, ni sus proyectos como emprendedor.

“Voy a compartir tus videos porque estás hambreado, y ni un peso te voy a cobrar, ándale, vamos a darle, vamos a chingarle, pero no lo hace ni por su hermano, aunque no te lo pida güey, porque no lo haces”.

Miku, influencer.