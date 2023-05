¿Mane y Miku terminaron para siempre? La youtuber de belleza se compartió desde casa de sus papás y aunque no quería hablar del tema, entre lágrimas reveló que terminó con su novio.

Desde hace varios meses, Mane -de 28 años de edad- y Miku, habían estado atravesando por problemas en su relación, pues en más de una ocasión anunciaban su ruptura.

Sin embargo, parece ser que esta vez sí es definitivo, pues incluso Miku -de 30 años de edad- ya está viviendo con sus papás, por la ruptura.

Pero ¿cortaron por una infidelidad? Te contamos lo que se sabe al respecto.

El pasado 26 de mayo, Miku se compartió desde el baño de sus papás -donde inició sus primeros videos en YouTube- y fue ahí donde reveló que terminó con Mane.

Aunque la youtuber dijo que no quería hablar al respecto, terminó diciendo entre lágrimas que su relación de 9 años con Mane terminó el pasado 23 de mayo.

Por ese motivo, Miku regresó a Nezahualcóyotl, a la casa de sus papás, pues dijo “me sentía sola”, y fue a su lugar seguro en busca de compañía.

La youtuber resumió el motivo por el que cortó con Mane diciendo “la relación ya estaba muy desgastada”, y es que recordemos que no es la primera vez que terminan su relación.

Sin embargo, las seguidoras de Miku han detectado que hay algo detrás y ya le pusieron hasta nombre, pues ellas ven que se trató de una infidelidad.

Pero ¿es real?

Miku compartió que el pasado 23 de mayo su relación con Mane terminó definitivamente y aunque no ha revelado motivos precisos, las seguidoras de la youtuber ya ven infidelidad.

‘Miumiku Miau’, como también se le conoce a la youtuber, compartió que simplemente “la relación ya estaba muy desgastada”, pues recordemos que cortaron en más de una ocasión.

Sin embargo, las seguidores de la youtuber la han bombardeado con preguntas sobre una ‘Jenni’, creyendo que esta fue el motivo de la ruptura definitiva.

Por lo que se sabe, ‘Jenni’ era una trabajadora de Mane y Miku, misma que formaba parte del equipo de la marca de cosméticos de la youtuber.

Y es que algunas creen que a ‘Jenni’ se le veían intenciones malas con Miku y hasta aseguran “se veía que solo le hablaba por conveniencia”.

La propia Miku ha declarado que ‘Jenni’ ya no trabaja con ella, pero aseguró que se trató del propio entorno que se creó y señaló “ella no tiene nada que ver”.

“Jenni ya no trabaja conmigo, ¿no sientes incómoda la situación? (...) Imagínense que sus dos jefes que son pareja, se pelean, qué incómodo (...) no podemos ser malos con una persona que solo trabajaba en la marca, ella no tiene nada que ver aquí”.

Miku, youtuber.