Una jueza aprobó la orden de protección de Michelle Vieth contra Héctor Soberón, informando que si no sigue las medidas podría pasar hasta 36 horas en la cárcel.

Mientras tanto, el abogado de Michelle Vieth de 46 años de edad, informó que también están buscando aplicar la Ley Olimpia y en caso de que no lo consigan, la actriz se queda con el antecedente generado.

Aprueban medidas de protección a Michelle Vieth contra Héctor Soberón

Tras informarse que la actriz Michelle Vieth había solicitado medidas de protección contra Héctor Soberón por estar revictimización con un video íntimo de años atrás, una jueza se las otorgó y ahora el actor tendrá que cumplir las reglas.

En entrevista con Sale el Sol, David Jáuregui, el abogado de Michelle Vieth, dio a conocer que lo que generó la denuncia de Michelle Vieth fueron declaraciones que dio en una entrevista en donde no solo habla del video íntimo, sino que la revictimiza cuestionado su edad, entre otros hechos.

Ante ello, la jueza dio la orden de protección, de modo que Héctor Soberón no puede acercarse a la actriz, ni buscar tener algún tipo de contacto con ella, hablar de ella en entrevistas, entre otras órdenes.

Asimismo, Jáuregui apuntó que el medio en donde Héctor Soberón dio la entrevista, tendrá que borrar el contenido digital.

Por otra parte, explicó que la Fiscalía está en el trabajo de conseguir el medio de contacto de Héctor Soberón para hacerle llegar la orden de restricción, puesto que no tienen su correo electrónico ni su dirección.

Sin embargo, el abogado de Michelle Vieth apuntó que si Héctor Soberón habla de las medidas de protección aún cuando no ha sido notificado por medios oficiales, notificarán a la jueza que aunque no tiene el pronunciamiento oficial, ya está enterado.

En caso de que Héctor Soberón no siga las medidas de protección, podría tener un arresto de hasta 36 horas.

Michelle Vieth busca aplica la Ley Olimpia contra Héctor Soberón

David Jáuregui, el abogado de Michelle Vieth, confirmó que están buscando la forma en que se pudiera aplicar la Ley Olimpia en el caso. Sin embargo, apuntó que el tiempo que tienen los hechos no está a su favor.

“Específicamente señalar que Michelle [Vieth] tenía 17 años cuando Héctor Soberón mantuvo relaciones sexuales con Michelle. Sin embargo, hay restricciones que hay que superar respecto a la prescripción del delito”. David Jáuregui, abogado.

Si bien, Jáuregui explicó que podrían ir por la vía civil, subrayó que Michelle Vieth quiere ejercer la vía penal contra Héctor Soberón. De modo que buscarán si pueden aplicar la Ley Olimpia.

Asimismo, apuntó que si no fuera posible, Michelle Vieth se queda conforme con sentar un precedente para que la ley se modifique.