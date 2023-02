La historia de amor de Michelle Vieth y Héctor Soberón duró 8 años, sin embargo, el final con el que terminó fue la filtración de un video íntimo del que hoy se sigue hablando.

Y aunque el matrimonio solo duró 3 años, la realidad es que Héctor Soberón comenzó con su conquista a Michelle Vieth en ‘Mi Pequeña Traviesa’ teniendo 32 y 16 años, respectivamente.

Te contamos cómo la historia de Michelle Vieth -de 43 años de edad- y Héctor Soberón pasó de un romance de telenovela a una filtración sobre la intimidad de la actriz.

Héctor Soberón comenzó a ‘conquistar’ a Michelle Vieth en Mi Pequeña Traviesa

El romance fugaz de Michelle Vieth y Héctor Soberón -de 58 años de edad- ha dado mucho de qué hablar, pero pocos conocen cómo comenzó este noviazgo de telenovela.

Michelle Vieth / Héctor Soberón (Especial)

La versión de la actriz apunta a que se conocieron cuando ella protagonizó ‘Mi Pequeña Traviesa’, teniendo 16 años de edad. En esa novela, Héctor Soberón fue su “galán” teniendo 32 años de edad.

La conquista del actor sobre Michelle Vieth -siendo una niña- comenzó cuando se dieron su beso para los promocionales de la novela, contó la actriz.

“Le dije ¿así son los besos de telenovela? Y él me dijo -sí, pero solo cuando la persona te gusta”. Michelel Vieth, actriz.

Michelle Vieth contó que ese beso no fue profesional, pues ella era una novata en la actuación, “fue con lengua, yo no sabía que así no era”.

Asimismo, reconoció que él que Héctor Soberón -un reconocido actor- se le declara de esa forma la dejó impactada, “se me hacía muy guapo, por su puesto”.

La actriz contó que Héctor Soberón le pidió ser su novia, pero ella lo dudó, “tienes la edad de mi mamá”, sin embargo, “el amor fue surgiendo con la novela, ya no existía un fuera o dentro de cámaras”.

“Fue algo que nunca había vivido, nunca había experimentado, nunca una persona mayor se había integrado en mi”. Michelle Vieth, actriz.

Se sabe que Héctor Soberón y Michelle Vieth estuvieron saliendo en secreto por “mucho tiempo”, hasta que él pidió permiso a los abuelos de la actriz para tenerla como novia.

“Pero por más que ellos no me dejaran o yo le dijera que no, era muy persistente y yo lo veía diario, ¿qué hacía?”. Michelle Vieth, actriz.

Aunque la actriz asegura que desde que inició la grabación de ‘Mi Pequeña Traviesa’ ella comenzó el romance con Héctor Soberón, la versión de él señala que fue en 1999 el inicio de su relación.

Héctor Soberón le pidió matrimonio -por primera vez- a Michelle Vieth cuando ella tenía 17 años

Aunque no tenían el permiso de los abuelos de Michelle Vieth para tener una relación, en las últimas filmaciones de ‘Mi Pequeña Traviesa’ Héctor Soberón le propuso matrimonio.

Héctor Soberón, actor. (@hector_soberon / Instagram)

Con 17 años de edad, recibió al oído la propuesta de matrimonio del actor, mismo a la que ella reaccionó desorientada, “¿esto fue actuación?”, le dijo.

Sin embargo, Héctor Soberón le hizo saber que era real y que quería casarse con ella en cuanto se pudiera.

“No, yo quiero que tú algún día seas mi esposa”. Michelle Vieth, actriz.

Pero esto nunca se formalizó hasta el periodo de 2000-2001, cuando Michelle Vieth tenía 21 años de edad, y fue que Héctor Soberón, fue a formalizar la pedida de matrimonio con la mamá de la actriz.

“Mi mamá le dijo que sí, pero no quería, ella lo hizo para apoyarme”. Michelle Vieth, actriz.

Héctor Soberón intentó amedrentar a Michelle Vieth con el divorcio, pero ella se lo cumplió y se lo pidió

Las dificultades entre el romance de Michelle Vieth y Héctor Soberón no solo se dieron en los 5 años de relación que tuvieron, por las mentiras de él, sino por los paparazzis de TVNotas.

Una de estas publicaciones hizo a la actriz reclamarle, pero él desmintió por completo y ante la situación de ‘desconfianza’ él decidió amedrentarla.

Michelle Vieth recibió unos papeles de convenio de divorcio, mismos que firmó y le regresó a Héctor Soberon, pero resultó que estos eran falsos y solo eran para amenazarla.

“Quería que yo me diera cuenta de lo que me estaba perdiendo, según recuerdo sus palabras”. Michelle Vieth, actriz.

Sin embargo, esto llevó a Michelle Vieth a sí querer divorciarse de él, así que comenzó el proceso.

“Me abriste los ojos, sentí un gran alivio al firmar los papeles, tuve que cambiar tres veces de abogado porque no me lograban divorciar”. Michelle Vieth, actriz.

Michelle Vieth (@michellevieth)

Filtran video íntimo de Michelle Vieth y ella acusa a Héctor Soberón de haber sido él

Un día antes de que Michelle Vieth asistiera a firmar el divorcio de Héctor Soberón -de común acuerdo- comenzó a circular un video íntimo de la actriz.

Debido a las circunstancias que recuerda “vi a este señor en un programa donde le enseñan el video y él se desmaya…”, y lo que vivió con Héctor Soberón, lo acusa de haber sido él quien lo filtró.

Michelle Vieth dijo sentirse “libre” tras firmar el divorcio de Héctor Soberón, sin embargo, el tormento la sigue hasta hoy día, por la filtración de ese video.

La actriz ha argumentado en múltiples ocasiones que Héctor Soberon es quien aparece en el video, pues solo con él grabó algo así.

“Haciendo el amor con tu pareja, decides hacer algo diferente y en el momento en que terminas de hacer eso, te dice -mira como lo borro-”. Michelle Vieth, actriz.

Incluso, Michelle Vieth argumenta que Héctor Soberón “editó y agregó ‘Big Brother VIP’ al video”, porque él estaba enojado de que ella hubiera aceptado ese proyecto.

Con información de Yordi Rosado.