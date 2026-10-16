La actriz Michelle Vieth solicitó una orden de protección contra Héctor Soberón, acusando violencia de género, digital y mediática.

Ante la situación, Héctor Soberón mencionó que Michelle Vieth “tiene el derecho” de iniciar un proceso legal, pero asegura que él no ha recibido ninguna notificación.

Michelle Vieth pide medidas de protección contra Héctor Soberón por violencia

Con un comunicado a través de sus abogados, Michelle Vieth informó que pidió a un Juez de Control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, medidas de protección contra Héctor Soberón Lorenzo.

Según el documento firmado por Jauregui Abogados, la petición responde a que Héctor Soberón ha violentado a la actriz por género, de forma digital y mediática. Esto debido a comentarios hechos en entrevistas y sus propias redes sociales sobre “el material de carácter íntimo” de tiempo atrás.

Michelle Vieth pide medidas de protección contra Héctor Soberón. (@michellevieth )

Michelle Vieth acusa que con estas acciones, el contenido se ha revivido, “lo que prolonga la afectación y la expone a una revictimización constante”.

Pese a las acusaciones, el equipo de abogados de Michelle Vieth apunta que será la autoridad quien determine la validación de las acusaciones.

Asimismo, piden a la prensa y la ciudadanía en general, “abstenerse” de reproducir o compartir el video íntimo que generó el nuevo pleito legal de la actriz contra Héctor Soberón.

Héctor Soberón responde a las medidas de protección de Michelle Vieth

Ante el proceso legal que inició Michelle Vieth, el actor Héctor Soberón, compartió un mensaje en donde dijo respetar el derecho de la actriz a acceder a instancias legales, pero asegura que no se le ha notificado nada.

Asimismo, apuntó que cree que las autoridades actúan de forma imparcial conforme a las leyes.