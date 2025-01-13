Michelle Vieth ya perdió la cuenta de los años que han pasado desde que presuntamente Héctor Soberón filtró un video sexual que ella protagoniza.

Sin embargo, no quita el dedo del renglón. Aunque ya lo perdonó, Michelle Vieth desea que Héctor Soberón pague por sus acciones conforme a la ley.

La actriz lo tiene claro, el perdón no es condonar la violencia de Héctor Soberón, su exesposo.

Michelle Vieth presenta a "Fernanda", su nuevo personaje de telenovela (@michellevieth / Instagram)

Michelle Vieth perdonó a Héctor Soberón, pero deberá enfrentar la consecuencia de sus actos

En un breve encuentro con la prensa, Michelle Vieth asegura haber perdonado lo que tenía a Héctor Soberón, con quien estuvo casada por dos años, entre los años 2002 al 2004.

Pero aclara que su perdón no es una especie de freno para que Héctor Soberón -de 60 años de edad- enfrente las consecuencias por haberla violentado así como por haber dañado su integridad.

“El perdón ya lo di en el momento que tenía que darlo. El perdón es un proceso, no significa que estés de cuerdo en que se comentan delitos en tu contra o delitos sexuales o delitos que violentan tu integridad como mujer” Michelle Vieth

Con ayuda de especialistas y personas que se han interesado en el tema, Michelle Vieth desea llega a una conciliación con Héctor Soberón, quien hasta la fecha no ha aceptado haber filtrado el video.

Incluso se ha burlado del señalamiento asegurando que la actriz no tiene forma de probar que él es el responsable.

Héctor Soberón, actor. (Instagram / Héctor Soberón / Tomada de video)

“El hecho de perdonar en el momento cuando una debe perdonar no exime a una persona de cometer un delito, ya bajo esa premisa es muy claro, es mi deber seguir, de la mano de especialistas, seguir exigiendo modificaciones a la ley” Michelle Vieth

Por lo que la actriz y conductora televisiva agradece el apoyo de organizaciones, de sus amigos, de sus fans e incluso de sus jefes que han ayudado darle voz a su causa.

Michelle Vieth no hablará del lanzamiento como modelo y cantante del hijo de Aracely Arámbula

Por otro lado, Michelle Vieth, amiga de Aracely Arámbula desde hace 26 años, advirtió que no hablará de la vida de nadie, pero sí le brindará apoyó psicológico si lo desea y necesita.

Así como Michelle Vieth tampoco hablará del ingreso al mundo de la farándula del hijo mayor de Aracely Arámbula -de 49 años de edad-.

Por lo que cuando le preguntaron su sentir sobre el próximo debut en el mundo del modelaje y en la escena musical de Miguel -de 18 años de edad-, la actriz se limitó a decir que adora a sus “sobrinos” y los apoyará en todo. Incluso será su fan número uno.