La actriz de 43 años de edad, Michelle Vieth, acusó a su expareja de ser el responsable de difundir este material y tras 19 años de lo ocurrido, pugnará para que haya una ley contra la porno venganza.

Según informó Michelle Vieth durante la conferencia de prensa de la obra ‘2x1′, se llevó una iniciativa en 2015 al Senado, para castigar la difusión de contenido íntimo por venganza.

Michelle Vieth explicó que la ley que ella está promoviendo, busca proteger hombres y mujeres contra situaciones como ella vivió en el 2004.

La ley que Michelle Vieth está promoviendo no tiene nada que ver con la Ley Olimpia, pues busca que el uso de videos como venganza sea aprobada en todo México.

Por último, la actriz de ‘Soñadoras’ expresó que desea ser la primera y última mujer que pase por esta situación.

En una entrevista con el programa ‘Hoy’, Michelle Vieth manifestó que sí tenía la intención de demandar a quien filtró este video.

Ahora, la actriz manifiesta que primero busca que se aplique la ley contra la porno venganza, para así proceder como corresponde.

“Yo creo que hay que buscar la aplicabilidad de la ley, precisamente porque cuando a mí me sucedió lo que me sucedió, no había leyes que regularan el internet, creo que todo sucede por algo”

Michelle Vieth