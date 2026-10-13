Memo Schutz habla de los shippeos con Brianda Deyanara y termina con los rumores sobre su matriomonio con Verónica Fonseca.

Durante su estancia en La Casa de los Famosos México 2026, Memo Schutz fue relacionado con su compañera Brianda Deyanara y por la forma en la que se comportaba con su esposa.

El conductor deportivo espera que tras participar en La Casa de los Famosos México 2026, pueda tener nueva oportunidades labores.

Memo Schutz termina rumores sobre su matriomonio con Verónica Fonseca

Durante una conferencia de prensa, Memo Schutz destacó el apoyo y trabajo que ha tenido su esposa Verónica Fonseca par mantener estable a su familia.

Memo Schutz reveló que Verónica Fonseca ha tenido un papel fundamenal en su vida y descartó tener conflictos con ella tras su paso en La Casa de los Famosos México 2026.

Las finanzas se llevan de otra manera en una relación, y ustedes lo saben, lo saben muy bien, pues todos tenemos nuestras fortalezas y debilidades, pero es la administradora de la casa, lo ha hecho de manera magistral por 23 años y por eso, pues hemos salido a flote, por eso aquí estoy con ustedes hablando el día de hoy Memo Schutz

Memo Schutz y su esposa, Verónica Fonseca (Especial )

Verónica Fonseca y Memo Schutz llevan casados 23 años y tienen 4 hijos, por lo que el conductor expresó que gracias a su esposa ha podido tener una familia y carrera estable.

Memo Schuzt destacó que la comunicación con su familia ha sido fundamental para evitar malos entendidos y así poder enfrentar las críticas, así como las interpretaciones que surgen alrededor de su paso por La Casa de los Famosos México 2026.

Memo Schutz espera que La Casa de los Famosos México 2026 le ayude a tener nuevas oportunidades

El conductor tiene una extensa agenda laboral, ya que tiene un programa de radio, televisión y una columna sobre deportes.

Sin embargo, Memo Schutz espera que tras su paso por La Casa de los Famosos México 2026, pueda tener nuevas ofertas laborales.

Ojalá el hecho de haber estado en el proyecto me dé la oportunidad de cumplir varios sueños y tener pues varios proyectos profesionales para que me permita crecer en todos los aspectos, en las redes, con la gente Memo Schutz

Memo Schutz menciona que espera que aumenten sus seguidores en redes sociales y pueda cumplir sus sueños tras trabajar en el reality.

El conductpr mencionó que el premio de 4 millones de pesos sí lo habría ayudado a cumplir algunos de sus objetivos, pero está seguro que tendrá otra oportunidades para generar dinero.