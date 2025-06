La influencer conocida como La Venenito compartió el nuevo nombre que adoptará al transicionar como mujer porque ya tiene en planes su primera operación como parte del proceso.

La Venenito de 17 años de edad, se ha convertido en un personaje icónico de redes sociales, pero ¿será que se terminará por su transición?

Tal parece que La Venenito se alejó de las malas amistades para ahora enfocarse en la creación de contenido en redes sociales y en su transición a mujer.

Ahora que La Venenito fue coronada como aliada de la población LGBT en el marco de la Marcha CDMX 2025, reveló que iniciará su proceso de transición con su cambio de nombre.

En una entrevista mostrada por Ernesto Buitrón, la creadora de contenido compartió que no tiene que pensar en su nombre de mujer, pues ya lo tiene siendo “Melanie”.

Sin embargo, La Venenito dejó claro que lo que le falta es registrar su cambio de nombre a Luis David a Melanie.

Pese a que la creadora compartió el nombre con el que se identificará como mujer cuando inicie su transición, no aclaró si pedirá dejar de ser llamada La Venenito.

La Venenito ya tiene el nombre con el que iniciará su transición a mujer trans como Melanie y es que ese es solo el inicio porque luego viene una operación de busto.

Aunque meses atrás compartió que se sometería a una operación de busto e incluso asistió con un médico para recibir toda la información, prefirió esperarse para la cirugía.

Y es que aunque no dijo que su cambio de decisión fue por las alarmas que encendió su decisión al ser menor de edad, explicó que fue porque prefiere hacerse responsable de su cuerpo.

“Próximamente sí se va a dar la oportunidad de operarme, mi mamá ya me dio permiso (...) Dije no mejor me espero a que tenga 18 ya legalmente firmado, porque si me opero para el otro año, mi mamá puede firmar pero ya es mi riesgo”.

La Venenito, creadora de contenido.