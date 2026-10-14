Memo Schutz utilizó 10 trajes con temática deportiva durante las galas de La Casa de los Famosos México 2026, los cuales subastará para apoyar a deportistas en ascenso.

Los trajes de Memo Schutz fueron diseñados por Juan Manuel Cornejo, quien es jefe de imagen y vestuario de TUDN.

Estas prendas destacaron por estar diseñados con elementos deportivos como el fútbol, tenis, automovilismo y entre otros.

Memo Schutz subastará sus trajes para ayudar a deportistas

Los trajes de Memo Schutz en La Casa de los Famosos México 2026 llamaron tanto la atención, que sus fans estaría dispuestos a comprarlos y al conductor no le parece mala idea.

Se van a subastar, queremos apoyar a lo deportistas en México, posiblemente también en Latinoamérica, estamos viendo qué causa podemos apoyar. Memo Schutz

Memo Schutz usó un traje con temática de lucha libre para la final de La Casa de los Famosos México 2026 (Especial)

Memo Schutz mencionó que la subasta de sus trajes usados en La Casa de los Famosos México 2026 es un hecho y el dinero recaudado será donado a deportistas que lo necesiten.

El conductor está buscando las vías correctas para donar el dinero de la subasta, por lo que está investigando si deberá acercarse a Rommel Pacheco, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Voy a tener que subastar, no sé cuánto dinero podamos juntar, pero yo voy a estar subastando para dos o tres que ya le echaron el ojo. Memo Schutz

Los trajes de Memo Schutz fueron creados exclusivamente para él

Memo Schutz se presentó en cada una de las galas de La Casa de los Famosos México 2026 con un traje temático que representaba un deporte, haciendo honor al trabajo del conductor deportivo.

Juan Manuel Cornejo, jefe de imagen y vestuario de TUDN, contó a Cuéntamelo Ya! que su intención era que Memo Schutz se pudiera expresar a través de su ropa.

El conductor entró al reality usando un traje que simulaba una cancha de fútbol; posteriormente, usó uno con textura de pelota de beisbol y otros deportes.

Memo Schutz tenía la intención de lucir jerseys de diversos equipos deportivos, pero la producción del reality no se lo permitió por cuestión de marcas.