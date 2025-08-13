El pasado 26 de junio, Yordi Rosado decidió eliminar de su canal de YouTube, la entrevista que le realizó a Luis de Llano, quien habló de la relación que tuvo con Sasha Sokol.

Al respecto, trascendió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), le exigió a Yordi Rosado eliminar el video de Luis de Llano que involucraba a Sasha Sokol.

Así como obligó al también conductor, de 53 años, pedirle disculpas a la cantante, por lo que el propio explica qué fue lo que pasó.

Yordi Rosado aclara si hubo pleito legal con Sasha Sokol por entrevista a Luis de Llano, revela en entrevista de YouTube

A través de una entrevista que le realizó Ernesto Buitrón, Yordi Rosado desmintió tener problemas con Sasha Sokol por la entrevista a Luis de Llano que se transmitió por su canal de YouTube.

Yordi Rosado y Luis de Llano (Agencia México )

De acuerdo con Yordi Rosado, la entrevista a Luis de Llano, de 80 años, la eliminó por decisión propia y no porque Sasha Sokol, de 55 años, o alguna autoridad se lo exigiera.

Por lo que es mentira que la SCJN le mandara un escrito para tomar una acción inmediata.

“No hubo ninguna situación legal conmigo, desde el principio, ni con el canal, ni conmigo, ni con producción, absolutamente nada, inclusive, no hubo ningún oficio o algo específico que nos pidieran a nosotros, nosotros vimos cual era la resolución y era lo que nos tocaba a nosotros” Yordi Rosado

Así como explica haber tardado en eliminar la entrevista porque esperaban una resolución.

"Se estaba esperando la resolución para ver que había qué hacer y se hizo" Yordi Rosado

Pese a que el video le generó millones de visitas a Yordi Rosado, éste no se arrepiente de su decisión, al contrario, lo toma como parte de un aprendizaje.

“Uno tiene mucho que aprender” Yordi Rosado

Yordi Rosado no tiene problemas con Sasha Sokol

Por otro lado, Yordi Rosado dijo no tener problema alguno con Sasha Sokol, a quien ya le pidió una disculpa pública en el pasado.

En diciembre de 2022, Yordi Rosado se disculpó con todas las personas, incluida Sasha Sokol, que pudieron sentirse ofendidas con su entrevista a Luis de Llano.

Hablándole específicamente a la cantante, dijo sentirse apenado por su falta de sensibilidad y comprensión.

Por su parte, Sasha Sokol reprobó la falta de consciencia del comunicador sobre la gran responsabilidad que tiene al tocar un tema sensible en su programa.