El dinero que Rix le dio a Nath Campos será donado a fundaciones para mujeres

El caso de la influencer, Nath Campos, se volvió viral en enero de este año, luego de que publicara un video en el que explicaba ser víctima de abuso sexual.

Esto por parte de Ricardo Arturo González Méndez, mejor conocido como Rix, quien también es una celebridad de las redes sociales.

El caso desató mucha polémica, hasta que el pasado 1 de septiembre, Rix se declaró culpable, por lo que fue sentenciado a tres años y dos meses de prisión.

Por su parte, Nath Campos ha declarado ante los medios sentirse satisfecha con la forma en que se resolvió su caso.

Cabe señalar que la youtuber tuvo el apoyo de la abogada, Mónica Peña, y la diputada, Alessandra Rojo de la Vega, quienes la orientaron durante el proceso.

Fue en la transmisión de este 8 de septiembre del programa “Ventaneando″ que Alessandra Rojo de la Vega, habló sobre el destino del dinero que Rix le ofreció a Nath Campos.

De acuerdo con las declaraciones, ese dinero fue otorgado como parte de la reparación de daños.

Por otro lado, cabe mencionar que Alessandra Rojo de la Vega también es la presidenta de la asociación “No es una, somos todas”.

Fue de esa forma que se reveló que el dinero será donado a distintas fundaciones que actúan en apoyo a las mujeres.

Además, señaló que por motivos de transparencia, los cheques fueron entregados a nombre de las fundaciones de mujeres.

Las fundaciones a las que se les entregarán los donativos son las siguientes:

Debido a las constantes denuncias de violaciones y abusos por parte de un sinfín de mujeres en México, Pati Chapoy no dudó en señalar que, en comparación con otros casos, el de Nath Campos se resolvió con rapidez.

Así que se le preguntó a Alessandra Rojo de la Vega cuál es la razón por la que hay casos que proceden de forma rápida.

Mientras que hay otros, como los de Elisa Vicedo y Danny Berriel, que no corren con la misma suerte.

“Ya en este sistema hay que sentirse una afortunada de lograr obtener justicia. No hay que olvidar que solo el 0.3% de las mujeres denuncian. El 99.7% de las mujeres que han vivido violencia sexual en este país, deciden callar. Y de este 0.3%, muchas no alcanzan justicia”

Posteriormente, Alessandra Rojo dela Vega indicó que la Fiscalía de la Ciudad de México actuó con eficiencia y rapidez en esta ocasión.

“Creo que, en este caso en particular, la Fiscalía de la Ciudad de México hizo un buen trabajo, eficiente y rápido, para obtener justicia para Natalia pero bueno no es el caso solo de Danny y de Elisa, sino de miles de mujeres”

Asimismo, pidió a las mujeres que atraviesan casos similares no tener miedo de denunciar y levantar la voz.

“Nosotras atendemos aproximadamente 30 llamadas todos los días de mujeres que buscan justicia, que quieren alzar la voz. Es lamentable no poder avanzar y es muy frustrante”

Poco antes de terminar, Alessandra Rojo de la Vega admitió que las redes sociales tuvieron gran peso en el caso de Nath Campos.

Esto debido a que ayudaron a presionar a las autoridades correspondientes.

“Las redes sociales nos están sirviendo para hacer presión, para señalar a las autoridades que no están haciendo su trabajo (...) Que están siendo corruptos, que no están haciendo su trabajo. No vamos a dejar de hacerlo porque cada día somos más las que nos sumamos a estos movimientos”

Alessandra Rojo de la Vega