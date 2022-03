Mayela Laguna, esposa de Luis Enrique Guzmán, lo tacha de flojo y machista

Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal, está de nuevo en el ojo público, luego de que se filtraran supuestos audios de su esposa Mayela Laguna, donde lo tacha de flojo y machista, además externa su desconfianza a su familia.

La revista TvNotas publicó unos supuestos audios de la esposa de Luis Enrique Guzmán donde dice que es un macho y describe a la familia Guzmán como abusadores.

Mayela Laguna tiene 39 años y un hijo con Luis Enrique Guzmán . En los audios expuesto por la revista, la esposa del hijo de Enrique Guzmán, dice que está harta de la mala relación con él.

Menciona que es ella quien se hace cargo de una pizzería que Luis Enrique Guzmán colocó, pero es “muy flojo”y según una amiga de la pareja, Mayela es quien trabaja arduamente, mientras su esposo solo recibe el dinero de su esfuerzo.

Según información de TvNotas, la pizzería donde trabajaba Mayela fue colocada por Luis Enrique Guzmán, con ayuda de su familia, pero quien la procura es ella.

La pareja lleva cinco años de relación, pero según testimonio de una conocida de ambos, han tenido agresiones psicológicas y verbales, cuenta que percibe la relación como destructiva y que sospechan que han llegado a los golpes.

Según audios obtenidos por la revista de circulación nacional, Mayela describe a Luis Enrique Guzmán como machista al punto que le ha dicho que solo hable cuando él se lo pida.

Mayela habría expresado que el negocio que comparte con Luis Enrique Guzmán es de ella, ya que vendió sus cosas para colocarlo, además lo atiende y no recibe un pago a cambio.

“Cualquier cosa que le digo de ‘estás mal’, ‘no puede ser que seas así de macho’, me dice vete a la ver... consíguete a alguien que no sea así, las puertas están muy abiertas”.

Prosigue contando que se siente como esclava al estar junto a Luis Enrique Guzmán, cuenta que es peor que estar en prisión.

“Me siento como esclava, yo estuve en la cárcel un año y me siento peor que eso, me siento muy mal, no quiero estar con alguien que me trate así”.

