Maxine Woodside -de 76 años de edad- lanzó un extraño comunicado para burlarse de Ana María Alvarado, comparándose con un equipo de fútbol.

El pasado 23 de mayo, Ana María Alvarado reveló que había ganado la demanda laboral contra Maxine Woodside tras 2 años de proceso.

Mientras Ana María Alvarado -de 56 años de edad- celebraba que ganó la demanda contra Maxine Woodside, la ‘Reina de la radio’ trató de burlarse con un extraño comunicado.

Maxine Woodside compartió un texto donde “aclaraba” que Ana María Alvarado aún no ganaba la demanda, pues faltaban varias instancias.

“Vamos a medio tiempo. Quiero decirles algo rápido: esto no ha terminado. Estamos por entrar a otra instancia. Para que lo entiendan fácil: esto es un partido de fútbol. Yo soy el América, la otra parte es el Santos Laguna. Estamos en el medio tiempo. Todavía queda mucho por jugar. Así que tranquilos, este tema no se acaba hasta que se acaba”

La conductora hizo una extraña analogía sobre su caso legal con Ana María Alvarado y un juego de fútbol, donde quiso minimizar las habilidades del Santos Laguna.

Ana María Alvarado se enfrentó a un ridículo pretexto de Maxine Woodside para no pagarle

Maxine Woodside pidió a Ana María Alvarado que no “cante victoria”, pues aún falta un paso en el proceso para que gane definitivamente.

El comunicado de Maxine Woodside fue duramente criticado en redes sociales por comparar un proceso legal con el fútbol mexicano.

Además de que algunos aficionados del Santos Laguna se ofendieron tras minimizar las capacidades del equipo, cuando recientemente el América perdió la final de la Liga MX.

Maxine Woodside eliminó su comunicado de redes sociales tras ser criticada, pero Ana María Alvarado lo recuperó y compartió en redes sociales.

Ana María Alvarado aclaró que las autoridades fallaron a su favor tras comprobar que trabajó 32 años en Todo para la Mujer.

“La sentencia reconoce la relación laboral y mi derecho a ser indemnizada. Esto no es fútbol. Es un acto de justicia y legalidad”

En un vivo, Ana María Alvarado compartió su postura sobre el comunicado de Maxine Woodside.

Donde reiteró que Maxine Woodside debe pagarle su liquidación tras acreditarse su relación laboral: " Ya se probó y yo ya gané“.

“Se le ocurre hacer una analogía con el fútbol y se le ocurre decir que ella es el América y que yo soy el Santos Laguna (...) Ya me hablaron del Santos Laguna, me van a mandar una playera y ya me invitaron a su estadio”

Ana María Alvarado