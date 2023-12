Maxine Woodside -de 75 años de edad- revive pleito con Ana María Alvarado con polémica declaración. ¿Ya le pagó su liquidación?

A inicios del 2023, Ana María Alvarado reveló que había sido despedida por Maxine Woodside tras más de 30 años trabajando juntas.

La Reina de la radio negó esta acusación, pero la conductora se habría negado a pagarle su finiquito a Ana María Alvarado.

Maxine Woodside lanza venenoso comentario contra Ana María Alvarado

Semanas después de salir de Todo para la Mujer, Ana María Alvarado acusó a Maxine Woodside de negarse a pagarle su liquidación.

Posteriormente, Ana Maria Alvarado -de 55 años de edad- demandó a Maxine Woodside y el proceso legal sigue en curso.

Ana María Alvarado y Maxine Woodside (Especial )

Maxine Woodside dio a entender a la prensa que estaba negociando con Ana María Alvarado, pero eso estaría lejos de ocurrir.

La conductora fue cuestionada sobre su disputa legal con Ana María Alvarado y aclaró que la del problema es su excolaboradora.

“Yo no tengo ningún problema con Anita Alvarado, ella fue la que me demandó. Entonces ella tendrá la bronca, no yo” Maxine Woodside

Maxine Woodside asegura que ella no tiene nada en contra de Ana Maria Alvarado , pues fue ella quien la demandó.

También dejó claro que quien vivirá las consecuencias de esta demanda, será Ana María Alvarado.

Ana María Alvarado demandó a Maxien Woodside a mediados de 2023 por despido injustificado y exige el pago de su liquidación por 32 años de trabajo.

La Reina de la radio asegura que Ana María Alvarado sólo trabajó 27 años con ella.

#MaxineWoodside REVELA cómo enfrenta el DUELO por la muerte de su hijo en estas épocas#DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/zQkMHMTUyu — De Primera Mano (@deprimeramano) December 6, 2023

Maxine Woodside acusó a Ana María Alvarado de demandar para generar chisme

En octubre, Maxine Woodside dijo que esperaba que pronto se pudiera arreglar su situación con Ana María Alvarado, pero la acusó de chismosa.

Maxine Woodside quiso exponer a Ana María Alvarado, contando que la acusó de correrla, pero ella seguía laborando en Radio Formula.

También acusó a Ana María Alvarado de demandarla y exponer su situación laboral, sólo para hacer chisme.

Ana María Alvarado no ha dado detalles de su litigio con Maxine Woodside, pero está decidida a llegar hasta las últimas consecuencias.

Maxine Woodside dice que no tiene problemas con Ana María Alvarado, pero insiste en que no corrió a la conductora y que no trabajó 30 años como asegura.