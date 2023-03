Maxine Woodside sigue evadiendo sus responsabilidades y asegura que ni enterada está de la demanda de Ana María Alvarado.

El lunes 13 de marzo, Ana María Alvarado acudió al Centro Federal de Conciliación y Arbitraje, con la intención de llegar a un acuerdo con Maxine Woodside.

Recordemos que a finales de enero, Ana María Alvarado fue despedida del programa ‘Todo para la mujer’, tras 32 años de trabajo.

Hasta el momento, Ana María Alvarado -de 54 años de edad- no ha recibido su liquidación y por eso acudió a las autoridades, pero Maxine Woodside hace caso omiso de la cita que iban a tener.

Ana María Alvarado y Maxine Woodside (Instagram)

Maxine Woodside asegura que no estaba enterada de la cita con Ana María Alvarado

El programa Chisme No Like, entrevistó a Maxine Woodside -de 74 años de edad- después de que no asistiera a la cita de Conciliación y Arbitraje con su excompañera.

Maxine Woodside aseguró que no estaba enterada de la cita con Ana María Alvarado, a pesar de que la conductora de Sale el Sol lo anunció en varias partes y hasta transmitió en vivo.

“No me notificaron ¿por qué me voy a presentar?” Maxine Woodside

Maxine Woodside se veía nerviosa, mientras el reportero de Chisme No Like le manifestó que Ana María Alvarado sintió que la había plantado.

“Pues sintió mal. Yo no estoy notificada, no sé. De eso no puedo hablar, mis abogados se están haciendo cargo de eso. Estoy esperando a ver qué pasa” Maxine Woodside

La ‘Reina de la radio’ reiteró en varias ocasiones que no había sido notificada de la reunión con Ana María Alvarado y que el asunto estaba en manos de sus abogados.

Ana María Alvarado y Maxine Woodside. (Especial)

Ana María Alvarado está ‘encantada’ de que Maxine acepte que hay un problema

Chisme No Like entrevistó a Ana María Alvarado sobre las palabras de Maxine Woodside y ella manifestó que está feliz de que por fin acepte que hay un problema.

Maxine Woodside estuvo evadiendo el tema de Ana María Alvarado, mencionando que ella no la había despedido e incluso le seguía guardando su silla.

Pero ahora, afirmó que hay una situación legal y la cual va dejar en manos de sus abogados.

“Me encanta que haya ido con ella, porque ahora está aceptando que hay un problema. Está aceptando que hay abogados de por medio” Maxine Woodside

Ana María Alvarado refutó el argumento de Maxine Woodside de que no estaba notificada, mencionando que por algo tenía abogados.

“Si ella no estuviera enterada de nada, entonces para qué necesitaría abogados. Acudieron a notificarle, yo no sé si está jugando a no me dijeron, no me di cuenta” Maxine Woodside

Ana María Alvarado dice que tarde o temprano, Maxine Woodside va tener que acudir ante las autoridades.

Incluso, Anita dio a entender que Maxine Woodside había sido grosera con el reportero de Chisme No Like, porque le había cerrado la puerta en la cara.