Mauricio Islas atraviesa un momento de duelo tras la muerte de su padre, Juan Islas Mendoza, noticia que fue confirmada por el propio actor a través de redes sociales.

“Nos unimos al dolor de Mauricio, de su familia y de quienes tuvieron el privilegio de compartir su vida Les acompañamos con cariño y respeto en este momento de profunda tristeza, deseando que el amor y los recuerdos compartidos sean fuente de consuelo y fortaleza”, reza. Make It Prensa

La familia informó la muerte el 13 de noviembre de 2026 mediante un comunicado y adelantó que ofrecerá más detalles en una conferencia de prensa.

Aunque hasta ahora no se han revelado las causas del deceso, la noticia ha generado muestras de apoyo hacia el protagonista de telenovelas.

La muerte también recordó los problemas de salud que Juan Islas enfrentó en años recientes y que lograron ser superados en su momento.

Mauricio Islas confirma muerte de su padre (@mauricioislas/Instagram)

¿De qué murió el padre de Mauricio Islas?

Hasta el momento, se desconoce la causa detrás de la muerte de Juan Islas Mendoza, padre de Mauricio Islas.

El día sábado, 14 de noviembre, el actor y su familia ofrecerán una rueda de prensa. El evento se llevará a cabo en la funeraria Funeraria J. García López, Casa Prim, a las 12 horas.

En tanto se dan a conocer algunos detalles sobre la muerte, el suceso trae a la memoria la complicada etapa que vivió la familia Islas cuando la salud del señor Juan, se vio comprometida.

En 2020, el padre del actor, sufrió una embolia pulmonar provocada por un coágulo de sangre que se depositó en uno de sus pulmones. Afortunadamente, con la debida atención médica logro salir adelante.

Mauricio Islas junto a su papá Juan (Agencia México)

¿Cómo era la relación de Mauricio Islas con su padre?

En su adolescencia, Mauricio Islas tuvo una relación complicada con su padre. El distanciamiento entre ambos surgió tras la separación de sus padres, ruptura de la que fue testigo a sus 14 años.

Aunque les llevó años reparar su relación, Mauricio y Juan lograron sanar sus heridas y perdonar sus errores. Reconstruyeron ss vínculo afectivo por lo que tenían una buena relación.