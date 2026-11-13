Christian Cousins, actor infantil recordado por su participación en “Un detective en el kínder” junto a Arnold Schwarzenegger, murió a los 43 años, según confirmó su familia mediante redes sociales.

La noticia generó diversas reacciones entre admiradores y figuras del medio artístico, quienes recuerdan su trabajo en una de las películas familiares más populares de la década de los noventa.

La muerte de Christian Cousins ocurrió tras enfrentar problemas de salud relacionados con una enfermedad hepática.

Christian Cousins, recordado por Un detective en el kínder, murió a los 43 años

La muerte de Christian Cousins ocurrió el 20 de octubre de 2026 por una enfermedad hepática y fue confirmada en redes sociales por su hermano, Jonas Roeser.

Es difícil compartir que mi hermano, Christian Cousins, ha fallecido... Christian había estado muy enfermo con la enfermedad del hígado. Me consuela creer que ahora está en el cielo con su madre, libre del dolor que llevaba. Descansa tranquilo, Christian. Espero que tu alma esté en reposo y que hayas encontrado paz. Eres mi hermano y te extrañaremos. Jonas Roeser

Muere Christian Cousins, actor de "Un detective en el kínder", a los 43 años (Especial)

Christian Cousins era recordado por haber participado en los 90 junto con Arnold Schwarzenegger en “Un detective en el kínder”, donde dio vida a Dominic Palmieri.

El papel del pequeño Dominic en Kindergarten Cop, Christian Cousins lo interpretó en colaboración con su hermano gemelo Joseph “Joey” Cousins.

Los hermanos fueron contratados por la producción para cumplir con las disposiciones laborales sobre el número de horas que un menor puede trabajar en un set de filmación.

Muere Christian Cousins, actor de “Un detective en el kínder”, a los 43 años (Especial )

Además de “Un detective en el kínder”, los hermanos Cousins aparecieron en un episodio de “Highway to Heaven”.

Posteriormente, actuarían en 60 episodios de “Knots Landing” interpretando a Bobby Gibson Ewing entre 1987 y 1992.

Su último papel llegó en 1995 a los 12 años de edad con la comedia Twin Sitters. Después llevó una vida privada centrada en los negocios.