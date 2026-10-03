J. García López se convirtió en la primera empresa de servicios funerarios en obtener el distintivo “Hecho en México”, un reconocimiento otorgado por la Secretaría de Economía que certifica el cumplimiento de estándares nacionales en procesos, insumos y desarrollo tecnológico.

La distinción respalda una trayectoria de más de cuatro décadas en el sector y destaca la apuesta de la compañía por la innovación desarrollada en México.

Además de sus servicios tradicionales, J. García López ha impulsado plataformas digitales propias y proyectos orientados a modernizar la atención y acompañamiento a las familias.

¿Por qué J. García López recibió el distintivo “Hecho en México”? Esto se sabe

J. García López se ha consolidado oficialmente como la primera empresa del sector de servicios funerarios en obtener el prestigioso distintivo “Hecho en México”, otorgado por la Secretaría de Economía.

Este reconocimiento avala el cumplimiento riguroso de las normativas legales y fiscales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, certificando tanto sus procesos de atención como la calidad de los insumos y desarrollos tecnológicos de origen totalmente nacional.

Fundada en 1981 por una mujer mexicana nacida en Veracruz —iniciando operaciones con el primer horno crematorio fuera de un cementerio—, J. García López acumula más de 45 años de trayectoria.

Según explicó Óscar Padilla, CEO de J. García López, recibir esta certificación representa un honor y una responsabilidad renovada para continuar rindiendo homenaje a la vida de las personas con empatía, profesionalismo y altos estándares éticos.

Óscar Padilla, CEO de J. García López (Cortesía)

Sofi de J. García López: la app para el antes, durante y después

Para la concesión del distintivo “Hecho en México” a J. García López, la autoridad reconoció la utilización de ataúdes y urnas fabricados en el país —ya sea de elaboración propia o adquiridos a proveedores 100% mexicanos—, así como la certificación de su proceso integral de atención.

Un pilar determinante fue la inversión superior a 25 millones de pesos en soluciones y plataformas digitales concebidas y programadas en México por ingenieros en sistemas locales.

Entre las tecnologías destacadas figura Sofi (Soporte Funerario Inmediato), una aplicación móvil dirigida al usuario que opera antes, durante y después del servicio.

Con más de 60,000 descargas y transacciones acumuladas por más de 6 millones de pesos en sus primeros diez meses, Sofi permite gestionar contratos, adelantar pagos en línea, compartir avisos de homenaje mediante redes sociales o WhatsApp, y rastrear en tiempo real la ruta de las carrozas.

SOFI, plataforma de J. García López para el antes, durante y después (Cortesía)

Asimismo, funciona como un marketplace para la adquisición de flores y servicios de cafetería, ofreciendo además acompañamiento emocional y consultas tanatológicas gratuitas en la etapa posterior al servicio.

El ecosistema digital de J. García López se complementa con Leader, un sistema CRM con geolocalización para la gestión comercial y seguimiento de clientes, y Kiwi, una plataforma enfocada en la automatización de compras y facturación de proveedores.

Todas estas aplicaciones operan integradas directamente a la arquitectura corporativa SAP de J. García López.

SOFI, plataforma de J. García López para el antes, durante y después (Cortesía)

Impacto en la industria y proyección a futuro de J. García López

Con más de 1,300 colaboradores mexicanos y un equipo directivo integrado en su totalidad por profesionales del país, J. García López actúa como un referente del sector que ofrece consultoría a otras empresas para ayudar a elevar sus procesos y modelos de negocio.

J. García López ostenta además reconocimientos por diez años consecutivos por parte de la National Funeral Directors Association (NFDA) en Estados Unidos por su excelencia profesional.

Tras la obtención del distintivo “Hecho en México”, el grupo impulsa un plan de expansión que incluye la ampliación y duplicación de salas en sus sucursales principales, el crecimiento de la red de Velatorios Santa Gloria y la apertura de nuevos santuarios para mascotas bajo la marca Bye Bye Friend.

A la par, J. García López mantendrá sus iniciativas culturales emblemáticas como Mexicráneos en Paseo de la Reforma y el proyecto La más catrina reafirmando que la tradición y la tecnología hecha en México pueden unirse para dignificar la atención a las familias.