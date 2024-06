Mauricio Islas -de 50 años de edad- se siente el hombre más afortunado debido a que en Paloma Quezada, su actual pareja, encontró a la mujer de sus sueños.

Como en todas las relaciones, Mauricio Islas y Paloma Quezada han pasado por malas rachas; sin embargo, nunca han pensado en separarse aún cuando perdieron 5 bebés.

En declaraciones para Sale el Sol, el actor confiesa haberse resignado a que Emiliano sería su único hijo biológico con Paloma Quezada.

Luego de darle la bienvenida en 2011 a Emilio, su primer hijo con Paloma Quezada, Mauricio Islas quería darle un hermanito o hermanita.

Por lo que Mauricio Islas y Paloma Quezada hicieron todo lo posible para tener un segundo hijo en común, pero no fue tan fácil.

El actor mexicano confiesa haber perdido 5 bebés con su actual pareja.

Las pérdidas no eran normales, por lo que buscaron a un especialista que les realizó pruebas a ambos y determinó que la causa era el factor de trombofilia.

Por lo que, resignados, soltaron su deseo de volver a ser padres. No obstante, ocurrió un milagro.

Cuando la pareja decidió adoptar para crecer su familia y, tras una visita al DIF, descubrieron que Paloma Quezada estaba embarazada.

Mauricio Islas y Paloma Quezada llevan 17 años juntos. Actualmente el actor se dice agradecido y feliz ya que fue ella quien le ayudó a conocer el significado de ser y tener una familia.

Desde el primer día que se conocieron, Mauricio Islas y Paloma Quezada se hablaron con sinceridad. Curiosamente ambos venían de relaciones que los marcaron por lo que en su mente estaba evolucionar.

Tras verse por varios días, el actor le pidió que fuera su novia, pero ese día le avisaron que viajaría a Miami para grabar una telenovela por lo que Mauricio Islas le pidió a Paloma Quezada que se quedara en su departamento de Condesa.

Acordaron que él visitaría a su hija en Ciudad de México cada quince días y a su vez vería a Paloma Quezada en su departamento.

“Yo le agradezco a Paloma que aguantó vara”, dice el actor pues asegura no es fácil llevar una relación a larga distancia por lo que agradece que ambos se propusieran “estar”.

En Venecia le dio el anillo de compromiso y desde entonces su relación es más fuerte que nunca.

“Paloma Quezada, es mi ancla, me orienta me ayuda, me apoya, me complementa. Lo mejor que me pudo pasar en la vida es Paloma”

