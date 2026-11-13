Te contamos quién fue Christian Cousins, actor infantil de cine y televisión estadounidense.

La trayectoria de Christian Cousins se recuerda por los papeles infantiles que tuvo junto con su hermano gemelo, Joseph “Joey” Cousins.

¿Quién fue Christian Cousins?

Christian Michail Cousins fue un actor de cine y televisión estadounidense, conocido por aparecer en la película “Un detective en el kínder”.

Christian Cousins ( Christian Cousins / Facebook)

¿Cuántos años tenía Christian Cousins?

El actor Christian Cousins tenía 43 años al momento de su muerte, ocurrida el 20 de octubre 2026.

Nació el 17 de marzo de 1983 en el condado de Orange, California, Estados Unidos.

Christian Cousins ( Christian Cousins / Facebook)

¿Quién era la esposa de Christian Cousins?

Se desconoce si Christian Cousins estaba casado.

¿Qué signo zodiacal era Christian Cousins?

Por su fecha de nacimiento, Christian Cousins pertenecía al signo zodiacal Piscis.

Christian Cousins ( Christian Cousins / Facebook)

¿Cuántos hijos tenía Christian Cousins?

No existen registros públicos que indiquen que Christian Cousins tuviera hijos.

¿Qué estudió Christian Cousins?

Se desconoce si Christian Cousins tuvo estudios universitarios. En sus redes sociales personales se indica que asistió al Dana Hills High School.

Christian Cousins ( Christian Cousins / Facebook)

¿En qué trabajó Christian Cousins?

Christian Cousins comenzó a trabajar alrededor de los 4 años con su hermano gemelo Joseph “Joey” Cousins. Su primera aparición fue en un episodio de “Highway to Heaven”.

Posteriormente, los hermanos actuarían en 60 episodios de “Knots Landing” interpretando a Bobby Gibson Ewing, entre 1987 y 1992.

El papel más recordado de Christian Cousins fue junto a Arnold Schwarzenegger en “Un detective en el kínder”, donde dio vida a Dominic Palmieri.

En esa cinta también trabajó con su hermano para cumplir con las disposiciones laborales sobre el número de horas que un menor puede trabajar.

Muere Christian Cousins, actor de “Un detective en el kínder”, a los 43 años (Especial )

La última vez que Christian Cousins apareció en pantalla fue en 1995 con la comedia “Twin Sitter”, cuando tenía 12 años.

Tras su carrera en la actuación, llevó una vida privada centrada en los negocios.

En redes, Christian Cousins indicó que trabajaba desde 2019 en LumiSource, una empresa de decoración de interiores.