Mauricio Arriaga, actor de Soltero con hijas, revela que lo hacían moreno y fans creen que está mal en muchos niveles que se sigan usando estas prácticas en la televisión.

Soltero con hijas fue una telenovela que se estrenó en 2019 con gran éxito, este melodrama fue protagonizado por Vanessa Guzmán -de 47 años de edad- y Gabriel Soto -de 48 años de edad-.

En la telenovela también participó el actor Mauricio Arriaga dándole vida a Samuel del Paso García, su personaje se fue ganando el cariño del público.

Sin embargo, Mauricio Arriaga -de 20 años de edad- sorprendió a sus seguidores al revelar que no fue nada fácil su participación ya que tenía que someterse a un largo proceso ya que lo hacían moreno.

Las declaraciones de Mauricio Arriaga de inmediato se viralizaron, y es que las personas cuestionaron que se sigan usando estás prácticas en la televisión.

Mauricio Arriaga revela que en Soltero con hijas lo pintaban de moreno

El nombre de Mauricio Arriaga se convirtió en tendencia luego de que reveló que lo habían pintado de moreno cuando participó en la telenovela Soltero con hijas.

A través de su cuenta de TikTok, Mauricio Arriaga señaló que varias personas le han preguntado si se hizo algo en la piel ya que en Soltero con hijas aparecía más moreno.

Mauricio Arriaga explicó que eso era porque en Soltero con hijas lo pintaban todos los días con aerógrafo para que fuera más moreno.

Además de ese proceso, Mauricio Arriaga se tenía que someter cada dos semanas a un bronceado permanente en todo el cuerpo con aerógrafo.

Mauricio Arriaga señaló que “era una chinga” pues tenía que grabar con una plasta de maquillaje más el fijador y todo con el objetivo de que pareciera más moreno.

Para Mauricio Arriaga fue muy difícil ya que grabaron en Acapulco y constantemente sudaba y se veía que se corría el maquillaje por lo que tenían que retocarlo.

Mauricio Arriaga señaló que también era muy complicado desmaquillarse, pues se tenía que quitar las plastas que le habían puesto.

Cuestionan que pintaran a Mauricio Arriaga para ser moreno en lugar de contratar a un actor con esa tez

Las declaraciones de Mauricio Arriaga llamaron mucha la atención y es que usuarios criticaron que se sigan pintando a los actores para lucir más morenos.

Algunos usuarios han señalado que ya no se puede permitir el ‘brownface’ en las producciones, pues si se necesitan personas morenas se deben contratar a personas con ese tono de piel.

De hecho en el pasado, el movimiento Poder Prieto tachó a esta práctica de racismo, pues puntualizó de manera irónica que el tener “pintando” a los actores es una muestra de la lucha antirracista, ya que demuestra que si se quiere morenos, ellos los pintarán.

Esta práctica ha sido muy cuestionada y así quedó demostrado en los comentarios en el video de Mauricio Arriaga pues creen que está mal en muchos niveles.

“Qué pedo con las productoras que siguen recayendo en prácticas discriminatorias como el blackface o el brownface en este caso”, “Black face en todo su esplendor, prácticas que por difícil que parezca se siguen haciendo en TV”, “Eso es black face y no está bien visto”, “Que horror que las televisoras le den tanta preferencia a la gente blanca al punto de que si necesitan a alguien moreno prefieran ‘morenear’ un blanco”, se puede leer en su video.

Mauricio Arriaga (Captura de Pantalla)

Incluso algunos han cuestionado sobre por qué la producción no contrató a un actor de tez morena si eso es lo que quería.

“Pero pq no mejor no contrataban a un artista moreno y se dejaban de cosas”, “Y por qué mejor no buscaron un actor que fuera moreno?”, “Y porque no contrataban a un chico moreno desde el principio”, “Ser moreno no es un disfraz es como hacer black fase”, fue algunos de los comentarios que recibió.