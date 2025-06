Maryfer Centeno es confrontada en TV por andarle ‘tirando’ a Ninel Conde

A Maryfer Centeno se le borró la sonrisa cuando Alex Rodríguez la confrontó en TV por andar tirándole a Ninel Conde en el programa Siéntese quién pueda.

Al periodista y conductor televisivo, de 50 años, le molestó que Maryfer Centeno hablara de Ninel Conde basándose en los errores que ha cometido en su vida personal.

Maryfer Centeno, quien suele analizar a las personalidades más buscadas y comentadas en la actualidad por sus escándalos, se metió en problemas al hablar de Ninel Conde.

Verás, Maryfer Centeno se presentó en el programa Siéntese quién pueda para exponer su análisis sobre el comportamiento que Ninel Conde tuvo durante su entrevista con Yordi Rosado, de 53 años.

De acuerdo con la grafóloga, de 35 años, Ninel Conde es una mujer que busca aprobación, razón por la que no funcionó su relación con Larry Ramos, de edad desconocida.

Por lo que al ver que Maryfer Centeno solo hablaba de los errores de Ninel Conde, de 48 años, Alex Rodríguez la confrontó.

El periodista reprobó que la grafóloga priorizará sus escándalos antes que su carrera.

“Parece que no te cae muy bien Ninel Conde. A mí me parece vergonzoso que en televisión nacional siempre sean las mujeres quienes le tiran más a Ninel Conde. Te voy a decir una cosa, Ninel Conde no es santo de mi devoción, que bueno que reconozca, pero también hay que dedicar tiempo para hablar de cómo ha resurgido como un ave fenix con tantas demandas, los ex, los problemas, que ha tenido, pero siempre ha estado trabajando y trabajando. Hay que hablar también de la música nueva que tiene”

Alex Rodríguez