La emoción de Maryfer Centeno de 35 años de edad, por el sold out que Cazzu logró en su concierto en México, la llevó a ponerse de pie en pleno programa de Hoy.

En medio de que varios medios de comunicación se mostraron incrédulos ante el éxito que Cazzu de 31 años de edad, podía tener en México, Maryfer Centeno la celebró en grande.

Y es que la grafóloga no guardó compostura en Hoy cuando al mencionar el sold out de Cazzu en el Auditorio Nacional, se puso de pie y aplaudió defendiendo el éxito de la argentina.

Maryfer Centeno aplaude y se pone de pie en Hoy para celebrar el sold out de Cazzu en México

Solo con la preventa de sus boletos para el Auditorio Nacional, Cazzu logró hacer sold out, presentando una segunda fecha, hecho que emocionó por de más a Maryfer Centeno.

En la transmisión del 3 de junio en el programa Hoy, Maryfer Centeno estuvo presente como parte de su sección, pero también le tocó presenciar cuando hablaron de Cazzu.

“Perreo, una revolución” de Cazzu (Agencia México)

Y es que la grafóloga se mostró totalmente a favor de Cazzu y su talento musical, pues en pleno programa en vivo, Maryfer Centeno se puso de pie y aplaudió sin parar por el sold out de la cantante.

“Bravo Cazzu te amamos (...) Arriba Cazzu, que Dios bendiga a Cazzu”. Maryfer Centeno, grafóloga.

Maryfer Centeno se pone de pie y aplaude el éxito de Cazzu. (Instagram/programahoy / Tomada de video)

Incluso, Maryfer Centeno intentó incentivar a los conductores de Hoy a ponerse de pie con ella, pero ninguno lo hizo y la dejaron sola alabando a Cazzu.

“Bravo Cazzu, es más ¿nos podemos poner de pie por Cazzu, por favor?“. Maryfer Centeno, grafóloga.

Asimismo, los ánimos de Maryfer Centeno por Cazzu se encendieron más cuando argumentó que no podía creer que no creyeran que iba a tener sold out teniendo millones de reproducciones en canciones como “Con otra”.

“¡Cómo no! Qué no han visto las reproducciones que tiene la canción “Con Otra”, yo sí me lo esperaba”. Maryfer Centeno, grafóloga.

Maryfer Centeno cree que hay “campaña oscura” contra Cazzu por apoyo a Ángela Aguilar

Maryfer Centeno decidió ponerse de pie frente a Cazzu y su sold out en la CDMX, argumentando que incluso hasta ve una “campaña oscura” contra la trapera.

Luego de pasada la euforia, desde sus redes sociales, Maryfer Centeno habló de la celebración que tuvo en el programa Hoy sobre el éxito de Cazzu.

Y es que este hecho llevó a la grafóloga a compartir su creencia de que hay “una campaña oscura” de televisoras poderosas sobre Cazzu en apoyo a la familia de Ángela Aguilar.

“Me parece que es muy extraño que personalidades de los medios de comunicación que son afines a la otra familia [Los Aguilar] estén en contra de Cazzu (...) por eso es que yo sí creo que puede haber una campaña oscura en su contra”. Maryfer Centeno, grafóloga.

Asimismo, Maryfer Centeno dijo que a su perspectiva el hacer una campaña contra Cazzu “la hace todavía más grande”.