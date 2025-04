Maryfer Centeno -de 35 años de edad- aseguró que la reina Isabel II era “gran admiradora” de su trabajo.

El video no ha dejado de circular, por lo que las declaraciones la grafóloga volvieron a ganarle una serie de burlas críticas.

“De verdad no me vendo, pero la reina Isabel era una gran admiradora de mi trabajo, lo sé”, dijo Maryfer Centeno durante la presentación de uno de sus libros.

Una de las polémicas constantes que arrastra Maryfer Centeno es en torno a la credibilidad de las anécdotas que cuenta.

Pues en más de una ocasión ha sido tachada de “exagerada” y hasta de “mentirosa” cuando habla de su propia vida.

Ya sea de su día a día o de su trato con algún famoso o celebridad, Maryfer Centeno levanta más de una ceja cuando habla en video o en público.

Por lo que su afirmación en torno a la reina Isabel II no fue la excepción.

Cabe destacar que, en vida, la reina Isabel II era de las personas más custodiadas de la realeza, por lo que no cualquiera se le podía acercar.

Del mismo modo, entablar comunicación con ella debió ser complicado para los civiles, y más siendo extranjeros.

En este sentido, es poco probable que la reina Isabel II conociera el trabajo en grafología de Maryfer Centeno .

Aunque hay quienes aseguran que la grafóloga simplemente estaba siendo sarcástica cuando dio sus declaraciones.

Pues cuando habló de la reina Isabel II y de su hijo, lo hizo con cierto tono de broma.

“La reina Isabel o el príncipe Carlos, mis cuates. Ya ven que me daba chayote la reina Isabel. No, no es cierto, ya quisiera yo.”

Maryfer Centeno