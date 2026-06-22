Martha Higadera celebra el primer Día del Padre de Lewis Howes y le dedica un conmovedor mensaje en Instagram con un tierno video junto a sus hijas.

El pasado 18 de noviembre, Lewis Howes y Martha Higareda se convirtieron en padres de gemelas.

La actriz le preparó una sorpresa a Lewis Howes en su primer Día del Padre y compartió un mensaje donde destacó sus habilidades como esposo y papá: "Feliz día del padre al marido y padre más increíble".

Martha Higareda celebra el primer Día del Padre de Lewis Howes

El Día del Padre se celebra cada tercer domingo de junio y Martha Higareda celebró el primer festejo de Lewis Howes con un mensaje en Instagram junto a sus hijas.

“Verte amar, guiar, apoyarte y mostrarte por nuestra familia cada día es uno de los mejores regalos de mi vida. ¡Tu fuerza, bondad, sabiduría y corazón moldean las vidas de todos a tu alrededor, especialmente de nuestra familia!" Martha Higareda

Martha Higareda destacó la bondad y sabiduría de Lewis Howes: "Das el ejemplo, amas sin condiciones, y nos recuerdas lo que realmente importa “.

La actriz agradeció a Lewis Howes por cuidar de su familia y celebrar sus victorias, además de ayudarla a superar los desafíos.

"Hoy, te celebramos, no solo por todo lo que haces, sino por quién eres. ¡Te amamos con todo el corazón!" Martha Higareda

En el video compartido por Martha Higareda se ve a Lewis Howes abrazando a sus hijas y disfrutando de un día en el parque.

Lewis Howes responde a la felicitación de Martha Higareda

El mensaje de Martha Higareda a Lewis Howes por el Día del Padre generó diversas reacciones en redes sociales y el empresario le respondió con un tierno mensaje.

"Te amo, te amo mucho a ti y a nuestras gemelas. Dios me ha bendecido para ser su papá y estoy muy agradecido", escribió Lewis Holwes en Instagram.

Martha Higareda y Lewis Howes llevan casados un año y cuatro meses, y el próximo 18 de noviembre cumplirán un año como padres.