Martha Debayle invita a votar a sus seguidores en las elecciones del 2024 con la frase “por tu madre, vota”.

El próximo 2 de junio son las elecciones 2024 en México y Martha Debayle -de 56 años de edad- pide a sus seguidores que participen en le proceso democrático.

Pero llamó la atención que Martha Debayle aprovechó que pronto será el Día de la Madre para pedir que se vote “por tu madre”.

Martha Debayle se sentía muy fashion con su look para el frío y le dicen que parece colchoneta

A menos de un mes de las elecciones 2024, Martha Debayle quiere que sus seguidores salgan a votar este 2 de junio.

Martha Debayle compartió un video en su redes sociales el pasado 7 de mayo, donde aseguró que ella pediría a sus hijas que votaran en las próximas elecciones.

“Por tu madre vota, porque yo he invertido todo mi tiempo y mi dinero, y dedicación, y mi esfuerzo, y mi amor en formarte para prepararte para tu futuro”

La conductora expresó que este video lo realizó con palabras que le diría a sus hijas, a quienes exhortaría votar para que comiencen a pensar en su futuro.

Martha Debayle manifiesta que los padres se han esforzado por sus hijos y ellos deben seguir haciéndolo, por lo que votar sería el siguiente paso para pensar en el mañana.

“Pero todo eso que ya hice no sirve de nada si a ti tu futuro no te importa, porque no es tu hoy, es tu mañana. Cuanto quieras cómprate tu casa, hacer tu maestría o conseguir un gran trabajo”

Martha Debayle