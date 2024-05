Martha Debayle, originaria de Managua, Nicaragua, se ha vuelto viral en las últimas horas por pedir a los mexicanos que “salgan a votar por su madre” este 2 de junio de 2024.

Y es que, aunque en el pasado Martha Debayle fue conocida por colocarle calcetines negros a las latas de refresco, la empresaria vuelve a ser tendencia en redes por su posición politica.

No obstante, su publicación de apenas 1 minuto y 6 segundos de duración fue blanco de comentarios hilarantes y otros muy xenofóbicos, pues algunos la acusan de ser una “nicarawhite”.

Martha Debayle se sentía muy fashion con su look para el frío y le dicen que parece colchoneta

A través de todas sus redes sociales, la empresaria nicaragüense, Martha Debayle, compartió un video en el que pide a los mexicanos “votar por su madre” este 2 de junio.

Con apenas 1 minuto y 6 segundos de duración, el video se ha vuelto viral: “ Esto yo le diría a mis hijas, ¿ustedes qué le dirían a los suyos? No importa por quién, pero que por su madre, voten México es su futuro”, se lee en la descripción.

En dicho video, Martha Debayle simula una conversación entre un padre y su hijo, resaltando que los jóvenes deben hacerse responsables de su futuro y ejercer su derecho al voto.

Sin embargo, la empresaria también destacó que en esta elección se definirá el futuro de nuestro país, haciendo un llamado a reflexionar en temas de seguridad, desabasto de agua y educación.

“Cuando tú quieras comprarte tu casa, hacer tu maestría, conseguir un gran trabajo o crear tu empresa. Cuando quieras que no te asalten, te secuestren, te violen o te maten. Vivir en un país donde el agua no sea un problema, y al que no tengas que dejar para buscar mejores oportunidades”

Martha Debayle