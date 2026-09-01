Wendy Guevara fue la última invitada al confesionario de Rosalía en el Palacio de los Deportes y Marlon Colmenarez no soportó la sinceridad de la conductora.

La influencer confesó que ha pagado por amor y hasta recordó cuando le compró una camioneta a Marlon Colmenarez, quien arremetió contra ella por mencionarlo.

El creador de contenido lanzó fuertes acusaciones contra Wendy Guevara, a quien señala de supuesto abuso a menores y de seguir gastando en excesos.

Marlon Colmenarez arremete contra Wendy Guevara por sus confesiones a Rosalía

El pasado 29 de agosto, Wendy Guevara fue la invitada al confesionario de Rosalía y confesó con naturalidad que había dado regalos costosos a cambio de amor.

“Por darle gusto a un hombre que pensé que me quería, sabía que no me amaba, pero yo decía: ‘Aún hay mañanas, algún día se va a enamorar de mí’ (…) yo di muchísimo y cambio recibí nada” Marlon Colmenarez

Wendy Guevara estuvo en el confesionario de Rosalía (Especial )

Las palabras de Wendy Guevara hicieron que Marlon Colmenarez se sintiera aludido e hizo un video para arremeter contra la influencer.

“Yo la verdad nunca he querido hablar sobre nada malo sobre ti, pero es que ya está bueno, ya pasó mucho tiempo y tú vas hacer eso delante de tantas personas” Marlon Colmenarez

Wendy Guevara aclaró que lo que dijo en el confesionario eran relatos de diversas relaciones que ha tenido, pero Marlon Colmenarez se atribuyó los señalamientos.

Este asegura que Wendy Guevara habló mal de él y amenazó con revelar “todas las cosas mal” que había hecho la influencer.

Marlon Colmenarez amenaza a Wendy Guevara con revelar detalles de su vida

Marlon Colmenarez se mostró molesto por la participación de Wendy Guevara en el confesionario de Resalía y aseguró que él hablaría de la influencer, así como de los supuesto señalamientos de supuesto abuso a menores.

“Recibir una camioneta de regalo no es delito, recibir de regalo el enganche de una casa no es un delito, pero ser pedófilo sí lo es, estar con niños sí lo es” Marlon Colmenarez

Marlon Colmenarez lanzó fuertes acusaciones contra Wendy Guevara y aclaró que nunca mantuvo una relación con ella.

“Nunca te dije vamos a ser novios, nunca tuvimos relaciones íntimas, al que se metió sola ese cuento y esas historias fuiste tú sola” Marlon Colmenarez