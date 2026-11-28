Mario Bautista habló del caso de Vadhir Derbez ante las denuncias por abuso, deseando que la verdad prevalezca en el proceso.

El cantante Mario Bautista fue denunciado en abril de 2020 por presunto abuso sexual y la Fiscalía decidió no ejercer acción penal, ya que la denuncia carecía de sustento.

Mario Bautista reacciona a las denuncias contra Vadhir Derbez por abuso

Las denuncias contra Vadhir Derbez han dividido opiniones entre usuarios de redes sociales y famosos cercanos al actor.

Mario Bautista es amigo de Vadhir Derbez, por lo que fue cuestionado sobre qué pensaba de la situación legal que enfrentaba.

Yo lo que opino es que la verdad siempre triunfa y que la verdad sea victoriosa en este caso. Mario Bautista

Mario Bautista (Instagram/@mariobautista)

El cantante espera que al final la verdad sea la que determine el proceso legal de Vadhir Derbez y se solidariza con él, ya que el actor asegura que es víctima de extorsión.

Es una locura que se pueda hacer eso (extorsionar) y que la ley lo permita, por eso digo, la verdad siempre triunfa como en mi caso. Mario Bautista

Mario Batista colocó de ejemplo su caso, pues al final se reveló que la denuncia en su contra era falsa: “Solito se desmoronó todo, la verdad siempre triunfa”.

Suspenden orden de aprehensión contra Vadhir Derbez, pero lo siguen investigando

Magistrados determinaron suspender la orden de aprehensión contra Vadhir Derbez por la denuncia de violación en su contra.

La denuncia se realizó en abril de 2026 y se giró una orden de aprehensión en su contra, pero sus abogados evitaron que fuera detenido gracias a un amparo.

A pesar de la suspensión de la orden de aprehensión, la Fiscalía de la CDMX seguirá investigando a Vadhir Derbez y tiene la posibilidad de girar una segunda orden de aprehensión.

La Fiscalía para Delitos Sexuales buscaría pruebas para seguir con la carpeta de investigación en contra de Vadhir Derbez, pues consideran que hay elementos suficientes para detenerlo.

Sobre la segunda denuncia contra Vadhir Derbez, sus abogados insisten en que la FGR no os ha notificado y siguen sin estar enterados del caso que involucra una menor de edad.