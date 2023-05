Mariana Garza jura que conoció a Pachita y ya la llaman Martha Higareda pues muchos dudan que pudiera estar cerca de la chamana que realizaba trasplantes de órganos con un cuchillo.

Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, fue considerada como la chamana más poderosa de México gracias a sus peculiares métodos de sanación.

La vida de Pachita se encuentra llena de mitos sobre la manera en la que podía curar a las personas e incluso se hablaba de que podía crear órganos humanos de la nada.

En medio de todas las especulaciones sobre la vida de Pachita, Mariana Garza -de 52 años de edad- sorprendió al revelar que pudo conocerla y que es testigo de sus poderes de curación.

Sin embargo usuarios no le terminaron de creer a Mariana Garza y la tacharon como la nueva Martha Higareda.

Uno de los personajes que ha marcado la historia de México es Pachita, chamana que fue reconocida por sus métodos de sanación ya que muchos aseguraban que se lograron curar gracias a sus “cirugías milagrosas”.

En la Revolución Mexicana, Panchita se enlistó en las tropas del general Francisco Villa y curaba a todas las personas que se encontraban heridas.

Pero su trabajo cobró relevancia en la década de los 70 cuando se estableció en un inmueble conocido como “La casa de las brujas” en la colonia Roma.

Pachita se popularizó por sus trasplantes de órganos y es que con un cuchillo abría a las personas para extraer los órganos dañados y colocar uno nuevo materializado a través de un portento.

Sus peculiares métodos de sanación siempre estuvieron en medio de la polémica, por lo que Mariana Garza sorprendió al revelar que ella conoció a Pachita.

En entrevista para el canal de Youtube ‘Sin Vergüenza’, Mariana Garza reveló que vivió en primera mano el trabajo de Pachita y pudo corroborar que podría curar a las personas.

Mariana Garza relató que ella acompañó a su abuela con Pachita y estuvo en varias de sus operaciones.

En su relato Mariana Garza habló sobre el trabajo de Pachita y cómo se supone que “encarnaba el espíritu de Cuauhtémoc”.

Mariana Garza compartió que su abuela tenía leucemia y que los doctores no le daban muchas esperanzas de vida, pero después de ir con Pachita se curó y vivió por muchos años.

Al ser cuestionada sobre si estuvo en la cirugía de su abuela, Mariana Garza confesó que no sabía cómo Pachita había logrado sanar a su abuela, pero si vio un cambio significativo.

“Yo no estuve dentro de esa cirugía, no te sé decir. No tengo idea cómo fue, pero lo que si te sé decir es que de verla hecho pasita en una silla de ruedas a verla vivir a toda la potencia”

Mariana Garza