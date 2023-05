Martha Higareda asegura que inspiró a León Larregui en la canción “Soñé”, ¿acaso fue la musa de Zoé? Esto se sabe.

Las anécdotas de Martha Higareda se han vuelto tendencia porque algunas rayan en lo absurdo y otras están casi confirmadas.

Es por eso que el Escorpión Dorado no perdió la oportunidad de “burlarse” del momento cuando Martha Higareda -de 39 años de edad- aseguró que inspiró a Zoé.

Los memes de Martha Higareda aún debaten si es o no mitómana

“Extraño tus pinches historias Martha Higareda. Yo sí te creo casi todo”, escribió el Escorpión Dorado en su cuenta de Instagram, burlándose de las historias de Martha Higareda.

Una de las películas más conocidas de Martha Higareda es la de Amarte Duele, la cual protagoniza junto a Luis Fernando Peña.

“Soñé” forma parte de soundtrack de la película y durante un encuentro con el Escorpión Dorado, Martha Higareda aseguró que la película inspiró al creador de la melodía.

Martha Higadera contó al Escorpión Dorado en 2017, que León Larregui -de 49 años de edad- le había contando que se inspiró en ‘Amarte Duele’ para escribir “Soñé”.

“Zoé vio la película, inspirado en la película me acuerdo que me contó (León Larregui) me dijo, ‘Me inspiró muchísimo y escribí la canción para la película’”

Martha Higareda