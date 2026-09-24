María Antonieta de las Nieves tendrá su bioserie y Edgar Vivar será parte del proyecto, pues hablará de sus vivencias con la actriz.

Tras el lanzamiento de Chespirito: Sin querer queriendo, María Antonieta de las Nieves está trabajando en su bioserie con una importante plataforma de streaming.

María Antonieta de las Nieves tendrá su bioserie y Édgar Vivar es parte del proyecto

Édgar Vivar compartió con De Primera Mano que una importante plataforma de streaming lo va a entrevistar para ser parte de la bioserie de María Antonieta de las Nieves.

“Tengo una entrevista para su biopic, voy a dar un testimonio para una importante plataforma que está haciendo el homenaje”, contó Édgar Vivar.

María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina (Tomada de video)

El actor explicó que la bioserie de María Antonieta de las Nieves contará todos los aspectos de su vida y no solo se enfocará en su personaje de La Chilindrina.

“Se va a hablar acerca de su vida, yo voy a conversar de algunas anécdotas de vida”, mencionó Édgar Vivar.

María Antonieta de las Nieves ya había contado sus planes de hacer una bioserie, pero no ha dado detalles de la plataforma en la que se transmitirá o la fecha de estreno.

Edgar Vivar celebra que se haga una serie de Don Ramón

Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños, trabaja en un spin off sobre el personaje de Don Ramón; al respecto, Édgar Vivar cree que será un éxito.

El actor detalla que el personaje de Don Ramón se presta para más proyectos: “Tiene mucho de donde explotarse”.

Asimismo, Édgar Vivar menciona que la vida de Ramón Valdez también vale la pena contarse y él tiene varias anécdotas con el actor, pues fueron vecinos.