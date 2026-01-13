Te contamos quién es Édgar Vivar, actor y comediante, famoso por sus personajes de El Chavo del 8 y más programas de Chespirito.

Uno de los interpretes más conocidos en la televisión mexicana sin duda alguna es Édgar Vivar.

¿Quién es Édgar Vivar?

Édgar Ángel Vivar Villanueva, popularmente conocido en el mundo del entretenimiento como Édgar Vivar, es un actor de cine, televisión, doblaje y comediante mexicano.

La carrera de Édgar Vivar es conocida por dar vida a los personajes de Chespirito como:

Señor Barriga

Ñoño

Botija

Édgar Vivar (Agencia México)

¿Cuántos años tiene Édgar Vivar?

En la actualidad, Édgar Vivar tiene 77 años de edad. Nació el 28 de diciembre de 1948 en la Ciudad de México.

Edgar Vivar (@varedg)

¿Quién es la esposa de Édgar Vivar?

Pese a ser una figura pública, se desconoce si Édgar Vivar está casado . El actor ha mantenido su vida sentimental fuera de los reflectores.

Edgar Vivar (Agencia México.)

¿Qué signo zodiacal es Édgar Vivar?

Por su fecha de nacimiento, Édgar Vivar es del signo zodiacal Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene Édgar Vivar?

Édgar Vivar no tiene hijos.

¿Cuál es el estado de salud de Edgar Vivar? (Agencia México / Agencia México)

¿Qué estudió Édgar Vivar?

Se sabe que Édgar Vivar estudió medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Previo a ser parte de El Chavo del 8, Vivar ejerció como médico obstetra y ginecólogo.

Posteriormente, Édgar Vivar estudiaría en el Centro Universitario de Teatro (CUT), iniciando en 1964 su carrera teatral.

Édgar Vivar (agencia México / Agencia México)

¿En qué ha trabajado Édgar Vivar?

Édgar Vivar trabajó como doctor, aunque para 1972 se integraría a El Chavo del 8, interpretando al Señor Barriga y Ñoño.

Igualmente, el personaje de Botija sería un personaje recurrente de Édgar Vivar en la comedia televisiva de Roberto Gómez Bolaños.

Para 1992, Édgar Vivar dejaría la serie Chespirito, aunque retomaría sus personajes en 2002 y 2005 en el programa La guerra de los sexos.

Las películas más destacadas en las que ha aparecido Édgar Vivar son:

El Chanfle (1979)

El Chanfle 2 (1982)

Don Ratón y Don Ratero (1983)

Bandidas (2006)

El Orfanato (2007)

Me late chocolate (2013)

Cementerio General 2 (2015)

Overboard (2018)

Cuando sea joven (2022)

Soy inocente (2023)

En la televisión, Édgar Vivar participó en estas producciones:

Chespirito (1972-1995)

Alguna vez tendremos alas (1997)

Soñadoras (1998)

Plaza Sésamo (2000)

Mujer casos de la vida real (2006)

Amarte así (2005)

Para volver a amar (2010)

La familia P. Luche (2012)

La jefa del campeón (2018)

Cita a ciegas (2019)

Vecinos (2021)

Cómo sobrevivir soltero (2022)

Como actor de doblaje, Édgar Vivar ha estado en:

El show del vampiro (2004)

Ratatouille (2007)

Up (2009)

Despicable Me 2 (2013)

Minions (2015)

Despicable Me 3 (2017)

Minions: The Rise of Gru (2022)

Despicable Me 4 (2024)