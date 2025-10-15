La actriz de 75 años de edad, María Antonieta de las Nieves ha tomado la decisión de despedirse de La Chilindrina, tras interpretar por más de 50 años al personaje.

Decisión que llega, luego de que María Antonieta de las Nieves sufriera una crisis de salud que la llevó al hospital, tras presentar dificultades para hablar y caminar.

“La Chilindrina ya se fue, se fue en Perú. Tengo 75 años y no he descansado un momento de mi vida. Ahora quiero hacerlo: acostarme en mi cama y ver la televisión”. María Antonieta de las Nieves

Dicha crisis de salud de María Antonieta de las Nieves habría ocurrido durante una gira de circo que la actriz tenía en Perú, en la que tenía hasta 3 funciones diarias.

Asimismo, en entrevista con la periodista Matilde Obregón de 54 años, la actriz María Antonieta de las Nieves dio detalles de su salud.

Al precisar que se vio afectada por el consumo excesivo de medicamentos, María Antonieta de las Nieves contó que había estado tomando 19 pastillas al día.

Además según el testimonial de su hija Verónica Fernández Gómez, se desconoce su edad, la actriz se veía fuera de sí, tanto que no reconocía y no sabía lo que decía.

María Antonieta de las Nieves desea descansar tras despedirse de La Chilindrina

Ante la decisión de despedirse de La Chilindrina, la actriz María Antonieta de las Nieves aseguró que desea descansar y disfrutar de su familia.

Sin embargo, no por eso dejará del todo su icónico personaje de La Chilindrina, ya que María Antonieta de las Nieves ve posibilidades de ponerse el traje para algún promocional o comercial.

Aunque lo que sí descartó, María Antonieta de las Nieves es entregarse al trabajo completo en funciones para La Chilindrina “ya no”.