Florinda Meza -de 76 años de edad- señalan a María Antonieta de las Nieves de presunta extorsión tras quedarse con la autoría de la Chilindrina.

Durante una entrevista ene el programa chileno Only Fama, Florinda Meza revivió la controversia por la propiedad intelectual de la Chilindrina.

Florinda Meza acusa a la Chilindrina de “extorsionar” para obtener la propiedad de la Chilindrina

María Antonieta de las Nieves registró el nombre de la Chilindrina a su nombre en 1995, luego de que Roberto Gómez Bolaños olvidara renovar este trámite.

A 30 años de esta situación, Florinda Meza insiste en que María Antonieta de la Nieves robó el nombre de la Chilindrina.

“Es una buena actriz que siempre he respetado. No aceptaría nunca como verdad un acto ilegal, y la verdad es que ella robó un personaje” Florinda Meza

Florinda Meza dice que María Antonieta de las Nieves “extorsionó” o sobornó a un funcionario del Instituto Nacional del Derecho de Autor para que le avisara cuándo vencía el registro de la Chilindrina.

“Y después decía que como nadie lo registró (ella lo había registrado)”, aseguró Florinda Meza.

Florinda Meza dice que una abogada le contó que María Antonieta de las Nieves había actuado de ‘mala la fe’, tras registrar el nombre de la Chilindrina.

“Eso nos dijo una abogada que hizo toda la investigación” Florinda Meza

La viuda de Roberto Gómez Bolaños acusa a María Antonieta de las Nieves de incurrir en un delito para quedarse con el nombre de la Chilindrina, ya sea soborno o extorsión.

Así registró María Antonieta de la Nieves el nombre de la Chilindrina

Durante una entrevista con Yordi Rosado, María Antonieta de las Nieves reveló cómo fue que registró el nombre de la Chilindrina.

La actriz narra que ella quería hacer un disco de la Chilindrina, pero Roberto Gómez Bolaños no se lo autorizó.

María Antonieta de las Nieves acudió al INDAUTOR para registrar un nombre similar al de la Chilindrina, pero ahí le revelaron que no habían renovado el registro.

“Yo quería hacer un disco del programa Aquí está la Chilindrina, no quiso Chespirito, entonces fui a derechos de autor (…) se llamaba la Chilindrina, ahora quiero que se llame la Chilis” María Antonieta de las Nieves

El nombre de la Chilindrina llevaba 15 años sin ser registrados, por lo que María Antonieta de las Nieves pudo usar este vacío legal para quedarse con el nombre de la Chilindrina.