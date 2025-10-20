Leticia Guajardo, la mamá de Poncho de Nigris, ya está negociando con Adrian Marcelo el pago de 400 mil pesos.

Adrián Marcelo -de 35 años de edad- le ofreció 150 mil pesos a Leticia Guajardo por una entrevista, pero ella no se va a conformar con esa cantidad.

Mamá de Poncho de Nigris quiere casi medio millón por entrevista con Adrián Marcelo

Leticia Guajardo está dispuesta a darle una entrevista a Adrián Marcelo, pero quiere 400 mil pesos.

En entrevista con De Primera Mano, la mamá de Poncho de Nigris -de 49 años de edad- confirmó que está negociando con Adrián Marcelo.

“Voy hacer una entrevista con alguien polémico y vamos a ver qué pasa, con Adrián” Leticia Guajardo

EXCLUSIVA ¡#DoñaLety le EXIGE mínimo 400 MIL PESOS a #AdriánMarcelo por una entrevista! La mamá de #PonchoDeNigris asegura que quiere 'educarlo'

Leticia Guajardo fue contundente con Adrián Marcelo, ella vale más de 150 mil pesos.

“Doña Alegría”, como también se le conoce, fue cuestionada sobre si no temía que Poncho de Nigris se molestara por darle una entrevista a su “enemigo”.

“Vive enojado toda su vida, no me importa. Se compone en unos dos meses”, dijo Leticia Guajardo sobre la reacción de su hijo si le da una entrevista a Adrián Marcelo.

La mamá de Poncho de Nigris quiere más de lo que se dice le pagaron a la mamá de Gala Montes, quien habría recibido más 300 mil pesos.

“Unos 400 mil pesos, porque él quiere renovar su imagen y vamos hablar sinceramente” Leticia Guajardo

Leticia Guajardo quiere reivindicar a Adrián Marcelo

La mamá de Poncho de Nigris dice que ella no hablará mal de su familia con Adrián Marcelo.

Al contrario, buscará darle consejos al regiomontano para que regrese “al buen camino” y Adrián Marcelo busca limpiar su imagen.

“Yo voy hacer que cambie de parecer, porque está mal en todas las cosas que hace y voy a tratar de inyectarle todo lo positivo a mis hijos que son campeones, no va a ser polémica” Leticia Guajardo

Leticia Guajardo expresó que Adrian Marcelo se siente perfecto y no lo es, por lo que él le dará consejos.

“Quiere hacer un cambio en su vida”, dice Leticia Guajardo sobre Adrian Marcelo.

Hasta el momento, Adrián Marcelo no le ha “llegado al precio” a la mamá de Poncho de Nigris , pero ella no descarta darle la entrevista al conductor.