El proceso legal que Cristina Romero, mamá de Abelito, inició contra creadores de contenido por presuntos tocamientos sin consentimiento, continúa en marcha.

Durante una entrevista para el programa Hoy, el exparticipante de La Casa de los Famosos México explicó que su familia mantiene la confianza en las autoridades y sus abogados para el proceso contra Naim Darrechi.

Aunque lamentó que el caso haya provocado burlas y publicaciones en redes sociales, Abelito dijo que prefiere mantenerse al margen mientras espera avances del procedimiento.

Cristina Romero mantiene la demanda contra Naim Darrechi (Eduardo Díaz )

¿Qué dijo Abelito sobre la demanda de su mamá contra Naim Darrechi?

Abelito señaló que la demanda de Cristina Romero contra Naim Darrechi continúa en proceso y que, por ahora, su familia no tiene otra alternativa que confiar en el equipo legal.

También reconoció que desconoce los procedimientos jurídicos y que inicialmente esperaba que lo ocurrido quedara como una experiencia de aprendizaje para quienes participaron.

Sin embargo, aseguró que las burlas no terminaron y que algunas personas continuaron utilizando la polémica para generar contenido en sus plataformas digitales.

Abelito cuestionó que la situación siguiera circulando en videos y publicaciones, especialmente porque su familia había evitado pronunciarse públicamente desde que ocurrieron los hechos.

El creador de contenido dijo que una de sus mayores preocupaciones es ver afectada a su mamá, por lo que espera una resolución favorable.

Además, explicó que en su familia no suelen conversar sobre el asunto y que únicamente lo abordan cuando los medios de comunicación les preguntan.

Naim Darrechi, creador de contenido. (@naimdarrechitv )

Por ahora, Cristina Romero seguirá adelante con el proceso legal, mientras Abelito espera que sus abogados y las autoridades permitan esclarecer los hechos denunciados.