Mamá de Aaron Mercury exhibe a la mujer que envió pregunta incómoda en La Casa de los Famosos México 2025.

En la última gala de eliminación, una usuaria de Tiktok le hizo una pregunta a Aaron Mercury que provocó amenazas hasta para su mamá.

Una mujer llamada Sheila le preguntó a Aaron Mercury: “Qué sentirías ver a tu mamá en e lugar de Dalílah y ver a hombres como tú, diciéndole las cosas que le dices en los posicionamientos”.

A raíz de esta pregunta, Sheila hizo un video para denunciar que ha recibido amenazas de parte de las ganas de Aaron Mercury, de 24 años de edad.

Incluso, la joven aseguró que si algo le llegaba a pasar era culpa de Aaron Mercury.

La mamá de Aarón Mercury entra a La Casa de los Famosos México 2025 (Especial)

Ante esta situación, Nancy González, mamá de Aaron Mercury exhibió a esta usuaria de TikTok en el programa De Primera Mano.

“A mí me han mandado los mensajes que ella dice (la usuaria de TikTok) me dice sucia, yo creo supongo me conoce, dice que esta de acuerdo con el comentario de que no debería existir (Aaron Mercury)” Nancy González, mamá de Aaron Mercury

Nancy González dice que Sheila ha criticado a Aaron Mercury y a ella la ha tachado de “sucia”, cuando ni siquiera la conoce.

“Ella quería la atención, la gente no es boba, levantó la mano porque quería esa atención y respondió los comentarios con hate”, contó Nancy González.

La mamá de Aaron Mercury le dejó claro a Sheila que su hijo no puede ser responsable si “algo le llega a pasar”, ya que él está encerrado.

“Tú no puedes ir señalando, tienes que comprobar cosas (…) la verdad que el fandom es respetuoso” Nancy González

Aaron Mercury (Instagram | @aaronmercury)

La mamá de Aaron Mercury cree que la producción busco atacar a su hijo

Nancy González cree que la producción de La Casa de los Famosos México 2025, supo por donde atacar a Aaron Mercury.

Ya que el influencer ha mencionado en varias ocasiones el amor y conexión que tiene con su madre.

“Uno de los participantes que más ha mencionado a su mamá es Aaron, pues obviamente sabían que por ahí podría haber un detalle para desestabilizar” Nancy González

Nancy González cree que Aaron Mercury ha sido auténtico en La Casa de los Famosos México 2025, por lo que espera que se le abran muchas puertas.