Oficialmente, Karol G y Feid tenían tres años de relación cuando decidieron terminar de forma amistosa desde hace unos meses atrás, aseguran.

Aunque de forma oficial Karo G y Feid no han informado sobre el fin de su relación, una fuente cercana a la pareja confirmó a TMZ que ya terminaron.

Sin ahondar en detalles sobre el motivo que llevó a la ruptura, se compartió que fue de forma amistosa lo que se respaldaría con que aún se siguen en Instagram.

Los primeros rumores del romance de Karol G y Feid iniciaron en 2021. Sin embargo, no fue hasta agosto de 2023 que se mostraron oficialmente como pareja.

Pese a ello, la fuente cercana a la pareja aseguró que juntos tenían 3 años en una relación que mantenían lejos del ojo público con selectivas muestras de cariño ante sus fans.

La canción que Karol G y Feid compartieron antes de su ruptura

Se dice que tiene meses que Karol G y Feid terminaron su romance tras 3 años de juntos. Tiempo atrás se creía que su relación iba de lo mejor por la canción que compartieron.

En junio de 2025, Karol G estrenó su disco ‘Tropicoqueta’ donde colaboró en una canción con Feid llamada “Verano Rosa”.

Por el contexto de la letra se creía que Karol G y Feid vivían su mejor momento en la relación, pero meses después se confirmó que terminaron su romance.