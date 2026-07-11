El actor Randolph Mantooth murió a los 80 años el pasado jueves 9 de julio en Ventura, California; es conocido por su papel de ‘Johnny Gage’ en la serie de televisión “Emergency!”.

La muerte de Randolph Mantooth fue confirmada por su hermano, quien reveló que estaba internado en una sala de cuidado paliativos tras enfrentar una larga enfermedad.

¿De qué murió Randolph Mantooth? El actor de “Emergency!”

Donald Mantooth, hermano del actor, confirmó a varios medios la muerte de Randolph Mantooth, pero no reveló la causa.

Randolph Mantooth fue diagnosticado con cáncer de garganta en 2015 y luchó por varios años contra esta enfermedad, la cual se extendió a otras partes de su cuerpo.

Randolph Mantooth (Facebook/Randolph (Randy) Mantooth)

El actor es conocido por su trabajo en series como “Emergency!” en 1970 y “Loving”.

Fue actor invitado en proyectos como “Los Ángeles de Charlie” y “El crucero del amor”.

El último proyecto de Randolph Mantooth fue en dos episodios de la serie ‘Sons of Anarchy’ en 2011.

Randolph Mantooth confirmó que tenía cáncer en 2015

El actor compartió un comunicado para revelar que padecía cáncer de garganta y meses después confirmó que había vencido la enfermedad tras un breve tratamiento.

Randolph Mantooth atravesaba una situación complicada en 2015, pues su hermana Nancy Jean Mantooth había muerto por la misma enfermedad.

Tras varios años en remisión, Randolph Mantooth volvió a enfrentarse a la enfermedad y pasó sus últimos días en una clínica de cuidados paliativos.

Por otro lado, el trabajo de Randolph Mantooth en la serie “Emergency¡" lo llevó a obtener un título honorario como bombero y paramédico.