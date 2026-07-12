El senador republicano Lindsey Graham, uno de los aliados más cercanos del presidente Donald Trump y una de las figuras más influyentes de la política exterior de Estados Unidos, murió a los 71 años tras sufrir una enfermedad breve y repentina, informó su oficina en un comunicado.

Hasta el momento, la familia no ha revelado la causa específica de la muerte de Lindsey Graham ni ha ofrecido más detalles sobre el padecimiento que provocó su fallecimiento el sábado 11 de julio.

Muere Lindsey Graham, senador de Estados Unidos a los 71 años de edad (Ben Curtis / AP Photo / AP Photo/Ben Curtis)

¿De qué murió Lindsey Graham?

Lindsey Graham, exsenador de Estados Unidos, acababa de regresar de una visita a Ucrania y mantenía una intensa actividad política, incluso tenía programadas entrevistas para este domingo.

Su muerte sorprendió a Washington debido a que apenas días antes participaba en reuniones internacionales y promovía un nuevo paquete de sanciones contra Rusia.

Muere Lindsey Graham, senador de Estados Unidos a los 71 años de edad (Manuel Balce Caneta / AP Photo / AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

La oficina del legislador informó únicamente que Lindsey Graham murió la noche del sábado a consecuencia de una enfermedad breve y repentina, sin precisar un diagnóstico médico.

La familia pidió respeto a su privacidad mientras se organizan los servicios funerarios, por lo que hasta ahora no existe información oficial sobre una enfermedad preexistente o las causas concretas de su muerte.

Donald Trump, Zelenski y Netanyahu reaccionan y lamentan la muerte de Lindsey Graham

Tras darse a conocer la muerte del senador Lindsey Graham a los 71 años de edad, las reacciones internacionales no se han hecho esperar.

Donald Trump calificó a Lindsey Graham como “uno de los mejores senadores” que conoció y un “verdadero patriota estadounidense”, asegurando que será “profundamente extrañado”.

Donald Trump reacciona a la muerte de Lindsey Graham (@realDonaldTrump / Truth Social )

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, recordó sus diez visitas al país y lo describió como “un verdadero defensor de la libertad”.

Volodymyr Zelenskyy reacciona a la muerte de Lindsey Graham (@ZelenskyyUa / X )

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que Israel perdió “a uno de sus más grandes amigos” y destacó su respaldo permanente a la alianza entre ambos países.

Benjamin Netanyahu reacciona a la muerte de Lindsey Graham (@netanyahu / )

Las condolencias también llegaron de líderes de la OTAN y gobiernos europeos, quienes resaltaron su influencia en la política internacional y su apoyo a Ucrania e Israel.